Bimba perde la vita nell’incendio dell’abitazione

Aveva solo due anni la piccola vittima che ha perso la vita nell’incendio scoppiato in un’abitazione di via San Giuseppe a Palma di Montechiaro, un paese a trenta chilometri da Agrigento, forse a causa di un corto circuito.

Cos’è successo

Sono ancora all’opera sul posto le squadre dei vigili del fuoco, mentre i carabinieri che hanno subito avviato le indagini per accertare le cause dell’incendio. Il rogo è divampato mentre la piccola stava dormendo, al primo piano dell’abitazione, e i genitori si trovavano al piano terra. La coppia ha cercato di raggiungere la figlioletta per metterla in salvo, ma è stato inutile. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio potrebbe essere stato innescato da un corto circuito.

