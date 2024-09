Bebe Vio, sfuma l’oro: fuori in semifinale nel fioretto

Niente tris di ori per la campionessa in carica, battuta 15-9 dalla cinese Xiao. Resta il ripescaggio per il bronzo, metallo ottenuto da Davide Franceschetti nel tiro a segno

Svanisce il sogno del tris di ori nel fioretto per Bebe Vio. La campionessa in carica è stata battuta in semifinale dalla cinese Xiao nella categoria B e dovrà ora sperare nel ripescaggio per giocarsi un’eventuale medaglia di bronzo. Quella ottenuta da Davide Franceschetti nel tiro a segno.

Bebe Vio fuori in semifinale

Franceschetti di bronzo

L’azzurro Davide Franceschetti ha conquistato la medaglia di bronzo nel tiro a segno, pistola 50 metri Sh1, alle Paralimpiadi di Parigi. Con lo score di 199,7, Franceschetti si prende una pesante medaglia olimpica riscattando la gara dai 10 metri: oro al cinese Chao Yang (220,1), argento all’uzbeko Server Ibragimov (215,3).

Fonte: Ansa