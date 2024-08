Bayesian, recuperato l’ultimo corpo

È stato ritrovato il corpo di Hannah Lynch, la diciottenne figlia dell’imprenditore britannico Mike Lynch, ultima dei dispersi del tragico naufragio del veliero Bayesian. I sommozzatori dei Vigili del fuoco l’hanno individuata intrappolata nello scafo dello yacht, affondato tre giorni fa al largo di Palermo. La tragedia è costata la vita a 7 persone, a fronte di altre 15 riuscite a sopravvivere.

Bayesian, trovata l’ultima dispersa

Il corpo dell’ultima dispersa del naufragio della Bayesian, Hannah Lynch, 18 anni, figlia dell’imprenditore britannico, è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco. Adesso si trova sulla banchina del molo di Porticello, poi verrà portato in ambulanza in obitorio per il riconoscimento ufficiale.

Le operazioni di ricerca

Sono riprese questa mattina le ricerche per cercare l’ultima dispersa del naufragio del veliero Bayesian affondato nel mare di Porticello, in provincia di Palermo. I sub si sono immersi nello scafo per cercare Hannah. Fino ad ora sono stati recuperati sei cadaveri rimasti intrappolati dentro lo scafo della barca a vela. A parte quello del cuoco, trovato fuori dallo scafo, i cinque corpi sono stati ritrovati fuori dalle cabine, in una zona della nave che si è allagata per ultima poco prima di inabissarsi. Segno dello strenuo tentativo di cercare una via di fuga dall’imbarcazione. Si indaga per naufragio, disastro, omicidio plurimo e lesioni.

Fonte: Ansa