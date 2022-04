Bari, due 12enni aggredite da delle coetanee

Due ragazzine di 12 anni, a quanto si apprende, questa mattina sarebbero state spintonate e prese per capelli per sguardi non graditi ai fidanzatini di un gruppetto di coetanee, in corso di identificazione, nella piazza centrale del quartiere Carbonara. Sarebbero poi state medicate in ospedale e sono stati i medici del nosocomio “Giovanni XXIII” ad avvisare la centrale operativa della polizia di Bari. Accertamenti sono ora in corso, al momento non è stata formalizzata dalle famiglie nessuna denuncia, per il violento litigio.

Le cure

Le due adolescenti sono arrivate al pronto soccorso del Giovanni XXIII denunciando di aver riportato lesioni in seguito a un’aggressione. Una 12enne ha lievi ferite, l’altra un sospetto trauma cranico. Sono tuttora in corso accertamenti diagnostici in ospedale.

