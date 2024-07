Autonomia differenziata, Campania al referendum

La Campania chiamerà in causa i propri cittadini per decidere se abrogare o meno la legge sull’autonomia differenziata. Il Consiglio regionale ha deliberato, con maggioranza di 36 voti a favore contro 9 contrari, di interpellare i campani sulla legge approvata, in via definitiva, il 19 giugno scorso.

Campania, referendum sull’autonomia

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato a maggioranza (36 voti a favore, 9 contrari e una sola astensione) la proposta per richiedere un referendum, ai sensi dell’art. 75 della Costituzione e a norma della legge n. 352/1970, per abrogare la legge sull’autonomia differenziata. Il presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero comunicherà la deliberazione agli altri Consigli regionali con invito all’adozione di un uguale atto affinché si possa dare seguito all’iniziativa referendaria.

Fonte: Ansa