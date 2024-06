Austria, che colpo

A Berlino è un concentrato di emozioni e gol. Il colpo lo piazza l’Austria che doma l’Olanda al termine di una partita maiuscola.

Guizzo Austria

Austriaci avanti con l’autorete di Malen. Di Gakpo il pari olandese a inizio ripresa. Poi girandola di gol con Schmid che porta di nuovo avanti gli austriaci. Depay firma il pareggio olandese con un tiro al volo di destro, ma anche stavolta dura poco. Errore di Van Dijk che si addormenta e tiene in gioco Sabitzer che davanti a Verbruggen non sbaglia: 3-2.

La Francia non graffia

Partita in equilibrio, troppo. La Polonia è avversario scomodo e non si tira indietro. Partita decisa dal dischetto. Mbappé porta avanti i transalpini, Lewandowski la riprende. Finisce 1-1, Francia seconda dietro la sorprendente Austria. Olanda sicura migliore terza.

Tanto rumore per nulla

Gruppo C al piccolo trotto con Inghilterra e Slovenia, Danimarca e Serbia che non si fanno male come dovrebbero, soprattutto Serbia e Slovenia che avevano il compito di ribaltare i pronostici e conquistare una vittoria che avrebbe capovolto il mondo. Ma non è successo, perché a Colonia, la Slovenia non è riuscita a sfondare il muro inglese (non brillantissima neanche stavolta la formazione di Southgate), stessa cosa dicasi per la Serbia, controllata senza affanni dalla Danimarca. Sono finite come erano cominciate, con uno 0-0 che dice Inghilterra prima con 5 punti, Danimarca seconda a tre, gli stessi punti della Slovenia che adesso parteciperà alla lotteria del ripescaggio.