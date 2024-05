Attentato a Fico, il ministro della Difesa: “Grave ma stabile”

L’amministrazione alla guida della Slovacchia tiene il Paese aggiornato sulle condizioni del premier, Robert Fico, gravemente ferito nell’ambito di un attentato due giorni fa, al termine di una riunione di governo. Secondo quanto riferito dal ministro della Difesa, Robert Kaliňák, Fico sarebbe ancora in condizioni gravi, seppure stabili. Proprio il titolare del Ministero della Difesa ha assunto, provvisoriamente, le funzioni del premier. Nel frattempo, il leader dell’opposizione informa di aver ricevuto delle minacce.

Fico, le condizioni

Il ministro della Difesa slovacco Robert Kaliňák, che ha preso ad interim le funzioni di premier, ha sottolineato che le condizioni di Robert Fico sono “stabili, ma ancora molto gravi”. “Tuttavia l’intervento ha permesso di controllare e guarire le ferite da arma da fuoco”, ha aggiunto Kalinak parlando ai media all’uscita dell’ospedale, come riporta Aktuality.

Simecka: “Ricevute minacce di morte”

Il leader dell’opposizione in Slovacchia progressista Michal Simecka ha depositato oggi una denuncia penale per minacce di morte e ha testimoniato presso l’Agenzia nazionale per i crimini (Naka), ha riferito DennikN.sk. “Le minacce sono arrivate a me, a mia figlia e alla mia compagna. Ce ne sono state diverse, sono state specifiche e drastiche da parte di persone concrete. Purtroppo non è una novità”, ha detto Smecka a proposito delle minacce.

