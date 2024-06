Armi a Kiev, Usa: “Sono per difesa, anche la Crimea è Ucraina”

Gli Usa invieranno all'Ucraina ulteriori munizioni per un valore di 150 milioni di dollari affinché Kiev possa "difendere il suo territorio sovrano contro l'aggressione armata, anche in Crimea"

Prosegue la guerra in Ucraina. Gli Usa invieranno all’Ucraina ulteriori munizioni per un valore di 150 milioni di dollari. La Casa Bianca ha precisato che le armi sono state fornite a Kiev affinché possa “difendere il suo territorio sovrano contro l’aggressione armata, anche in Crimea”.

Usa: “Armi a Kiev per difendersi, anche nella Crimea ucraina”

Gli Stati Uniti invieranno all’Ucraina ulteriori munizioni per un valore di 150 milioni di dollari. L’annuncio ufficiale è atteso per martedì. “Ci rammarichiamo per ogni perdita di vite umane in questa guerra. Forniamo armi all’Ucraina affinché possa difendere il suo territorio sovrano contro l’aggressione armata. Anche in Crimea che, ovviamente, fa parte dell’Ucraina”. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di stato americano, Matthew Miller, parlando della minaccia di conseguenze da parte di Mosca per l’attacco ucraino con armi americane a Sebastopoli.

Mosca: nella notte abbattuti 30 droni ucraini

Le difese aeree russe hanno abbattuto la notte scorsa 30 droni ucraini su due regioni del Paese: lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca. Il ministero della Difesa russo ha precisato che 29 droni sono stati abbattuti sulla regione di Belgorod e uno sulla regione di Voronezh. “La scorsa notte, le forze russe hanno sventato un altro tentativo del regime di Kiev di compiere un attacco terroristico contro le strutture russe utilizzando droni ad ala fissa – si legge in un comunicato -. Le difese aeree in servizio hanno intercettato e distrutto 29 droni ucraini sulla regione di Belgorod e uno sulla regione di Voronezh”.

Fonte: Ansa