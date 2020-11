Un lutto improvviso, uno dei più grandi per il mondo dello sport. Non solo del pallone. Diego Armando Maradona, el Pibe, la Mano de Dios, è morto a causa di un arresto cardiocircolatorio. La notizia è stata riferita dal quotidiano argentino “El Clarin”, che riferisce di un malore subito nella casa di Tigre, dove El Diez stava trascorrendo il periodo di convalescenza dopo l’intervento subito qualche settimana fa. Aveva da poco compiuto sessant’anni. Uno shock per il calcio internazionale, ma soprattutto per l’Italia, dove Diego aveva vissuto e segnato indelebilmente la storia della nostra Serie A. Sette stagioni, due scudetti, una Coppa Uefa, una Supercoppa italiana e due Coppe Italia. Un palmares mai visto a Napoli, né prima né dopo. Una sfilza di trofei che la città intera riconosce nel volto del suo fenomeno, gioiello di una squadra forse irripetibile.