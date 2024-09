Appello di Guterres: “Il Libano non diventi una nuova Gaza”

Il segretario generale dell'Onu chiede una de-escalation nel conflitto tra Israele ed Hezbollah. Scuole e università chiuse in Libano

Preoccupa la nuova escalation che ha investito il Medio Oriente. Se, nei giorni scorsi, erano stati i toni a inasprirsi a seguito degli attacchi subiti da Hezbollah, ora si è passati a fatti decisamente concreti di rappresaglia reciproca. E, in alcuni casi, di conflitto aperto tra il gruppo filoiraniano attivo in Libano e Israele. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, fa appello alle coscienze dei contendenti, mentre gli USA chiedono ai connazionali in territorio libanese di lasciare il Paese.

Guterres, appello per la de-escalation

“Il popolo del Libano, il popolo di Israele e il popolo del mondo non possono permettersi che il Libano diventi un’altra Gaza”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres nel suo intervento alla 79esima Assemblea Generale.

Scuole e università chiuse

Il Libano ha deciso di chiudere scuole e università fino alla fine della settimana a causa dei raid israeliani nel sud e nell’est del paese. “Gli americani in Libano devono andarsene ora, finché ci sono ancora voli disponibili”: lo ha affermato il portavoce per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, mentre divampa la violenza tra Israele e Hezbollah. Lo riportano i media internazionali.

Fonte: Ansa