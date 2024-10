Un’app per l’agricoltura a “deforestazione zero”

Il ministero dell'Agricoltura peruviano ha sviluppato un'applicazione che certifica i prodotti coltivati e realizzati in aree libere da deforestazione

Un’app certificherà i prodotti realizzati senza eliminare aree boschive e con l’utilizzo di pratiche rispettose dell’ambiente, grazie alla geolocalizzazione. L’ha sviluppata il ministero dell’Agricoltura del Perù con il progetto Amazon Innovatech. Una misura che può andare a vantaggio dei molti piccoli produttori agricoli peruviani.

L’app

Il ministero dell’Agricoltura del Perù ha sviluppato un’applicazione per smartphone che aiuterà i piccoli produttori agricoli a provare agli importatori stranieri – soprattutto in Unione europea – che i prodotti acquistati sono stati prodotti in aree libere dalla deforestazione e con pratiche ecosostenibili.

Geolocalizzazione

L’App Identità Digitale del Produttore Agricolo – riferisce Andina – è stata sviluppata con il supporto del progetto Amazon Innovatech e prevede un sistema di geo-localizzazione in grado di dare all’agricoltore la possibilità di fornire dati precisi sull’estensione e l’ubicazione delle loro terre, oltre che altre informazioni cruciali sull’appezzamento di terreno dove sono stati coltivati i prodotti. Le informazioni raccolte consentiranno inoltre al governo di elaborare progetti e programmi che contribuiscano alla transizione dell’agricoltura amazzonica verso una produzione sostenibile.

Export di cacao e caffè

Nel 2023, secondo i dati del ministero, il Perù ha esportato 207.042 tonnellate di caffè e 71.124 tonnellate di cacao per un valore complessivo di 524 milioni di dollari, di cui rispettivamente il 51% e il 32% sono andati in Ue. Il 95% della produzione nazionale di caffè e cacao è stato gestito da 313.000 famiglie di piccoli produttori. Ciò rappresenta una sfida enorme per questo gruppo considerato il grande numero di istituzioni con cui devono coordinarsi e i complessi processi che devono affrontare.

Fonte Ansa