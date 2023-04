La Polonia: vieterà l’importazione di grano dall’Ucraina

Varsavia ha deciso di vietare l’importazione dei prodotti agricoli e alimentari che provengono dall’Ucraina. Nel mentre, prosegue la protesta degli agricoltori polacchi che a Hrubieszow (località alla frontiera polacco-ucraina) bloccano l’ingresso dei treni che portano grano senza dazi, causando un forte calo di prezzi di acquisto di questo prodotto in Polonia.

Il divieto di importare il grano

“Il governo ha deciso oggi vietare l’importazione dei prodotti agricoli e alimentari dall’Ucraina in Polonia”. Lo ha annunciato Jaroslaw Kaczynski, il leader del partito al governo Diritto e giustizia (Pis) durante il comizio elettorale a Lyse, un comune agricolo al nord della Polonia. Kaczynski, che attualmente non ha nessun incarico governativo, ha assicurato che il suo Paese “resta amico e alleato diUcraina” ma che “deve difendere gli interessi dei propri cittadini” perché teme una crisi che dalla campagna potrebbe estendersi in tutto il Paese. Ad essere interessato dal divieto sarà innanzitutto il grano ucraino.

Il possibile bilaterale fra Polonia e Ucraina

Secondo il leader del Pis, Varsavia è pronta ad avviare un accordo bilaterale con Kiev per fermare l’esportazione del grano ucraino verso la Polonia. Il nuovo ministro dell’Agricoltura Robert Telus ha precisato che l’annuncio dato dal presidente del Pis è un segnale all’Unione europea che dovrebbe creare gli strumenti adatti per distribuire i prodotti agricoli ucraini fra tutti i Paesi dell’Europa e non solo quelli confinanti con l’Ucraina. Intanto continua la protesta degli agricoltori polacchi che a Hrubieszow (località alla frontiera polacco-ucraina) bloccano l’ingresso dei treni che portano grano senza dazi, causando un forte calo di prezzi di acquisto di questo prodotto in Polonia. Secondo l’opinione pubblica locale la questione ha già provocato una notevole perdita di popolarità del partito di Kaczynski fra gli agricoltori, perdita che non è stata fermata dalla dimissione del ministro Henryk Kowalczyk, sostituito il 6 aprile scorso da Telus.

Fonte Ansa