Altre due medaglie per l’Italia

Bronzo per Samele nella sciabola e per la staffetta 4-100 sl

Tre medaglie e un buon bottino per l’Italia nella prima giornata ufficiale dei Giochi. Dopo l’argento di Ganna nella crono individuale di ciclismo, sono arrivate altre due medaglie, entrambe di bronzo. A vincerle Samele nella scherma e la 4×100 stile libero.

Bis

Ancora una volta, medaglia al primo colpo per la scherma che non tradisce le attese. Luigi Samele ha ribadito il bronzo conquistato tre anni fa a Tokyo, battendo nella finale di consolazione l’egiziano Ziad Elsissy per 15-13.

Terza medaglia

E poi in serata è arrivata anche la terza medaglia, quella della staffetta 4×100 stile libero, con Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo. Gli azzurri hanno finito terzi dietro Stati Uniti e Australia. Gli americani hanno fermato il cronometro sul tempo di 3’09″28, australiani più staccati con 3’10″35 che di poco hanno strappato l’argento all’Italia che si è fermata sul 3’10″70.

Buona prova

Ottavo posto invece per la staffetta femminile, con una squadra molto giovane ma di prospettiva. Nel complesso, una buona prova per Sofia Morini, Chiara Tarantino, Sara Curtis ed Emma Virginia Menicucci. Finale vinta dall’Australia davanti agli Stati Uniti. Terza la Cina.