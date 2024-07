Alta velocità, guasto sulla Roma-Napoli: attese infinite

Dopo le problematiche, con conseguenti ritardi, registrate sulla Milano-Genova, oggi è toccato alla circolazione ferroviaria sulla tratta Roma-Napoli a patire le conseguenze di problematiche di natura tecnica. Ritardi monstre, fino a 70 minuti, per i viaggiatori che attendevano i convogli dell’Alta velocità. L’inconveniente è stato registrato nel tratto tra Labico e Anagni.

Alta velocità, ritardi sulla Roma-Napoli

La circolazione ferroviaria è al momento fortemente rallentata sulla linea alta velocità Roma-Napoli, in direzione sud, per un guasto tecnico fra Labico e Anagni. Lo rende noto Rfi, i cui tecnici sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura. I treni AV sono deviati sulle linee convenzionali via Formia e via Cassino con un allungamento dei tempi di viaggio fino a 70 minuti.

Fonte: Ansa