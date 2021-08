Sarebbe morta a causa dei traumi riportati in seguito a una caduta avvenuta nel primo pomeriggio su un tratto molto esposto mentre era sulla via del ritorno verso un rifugio in val Ferret, in Valle d’Aosta, nei pressi del Monte Bianco, un’alpinista straniera. La salma è stata portata al cimitero di Courmayer, alla camera mortuaria.

L’incidente

Si tratta di una donna, probabilmente di origine polacca, diretta al rifugio Gabriele Boccalatte e Mario Piolti, scrive La Stampa. L’incidente occorso alla donna sarebbe avvenuto alle 14.45, a circa 2.100 metri di quota, mentre l’alpinista si trovava un un tratto morenico molto esposto. E’ intervenuto sul posto, con un elicottero della Protezione civile, il soccorso alpino valdostano, ma non c’era più nulla da fare. per lei non c’era nulla da fare.

