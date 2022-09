Alluvione nelle Marche: trovato il corpo del piccolo Mattia

Trovato il corpo di un bambino a un centinaio di metri dall’alveo del fiume Nevola, nella zona di Trecastelli. Probabilmente quello del piccolo Mattia Luconi, disperso da otto giorni.

La segnalazione

E’ stata una dipendente che lavora in un asilo di campagna a trovare il corpo di Mattia, il bimbo di otto anni che era disperso dalla sera del 15 settembre: la donna l’ha individuato a circa 200 metri dall’alveo del fiume Nevola e ha avvisato il proprietario del terreno, che ha poi chiamato i Carabinieri. Al momento del ritrovamento, il piccolo indossava una maglietta gialla e verde. Nella zona sono confluiti anche vigili del fuoco, guardia di finanza, polizia locale, protezione civile e 118. La salma è stata già prelevata da un furgone delle onoranze funebri e l’autopsia potrebbe essere eseguita domani. Sul luogo del ritrovamento sono rimasti ora solo i carabinieri per i rilievi.

Il corpo è stato trovato dai carabinieri, su segnalazione di un contadino. I resti sono in avanzato stato di decomposizione. Per l’identificazione saranno necessari autopsia ed esame del Dna, che la Procura avrebbe già disposto.

I genitori di Mattia

“Ormai le speranze sono finite”, così ad Ansa Tiziano Luconi, il padre del piccolo Mattia, 8 anni, disperso nell’alluvione del 15 settembre, il cui corpo è stato rinvenuto in un campo nei pressi di via SS Trinità. Né il padre né la madre andranno nel luogo in cui è stato trovato il corpo, ha aggiunto. “So che trovarlo in vita è impossibile ma almeno voglio una tomba su cui piangere“, ha detto Silvia Mereu, la madre del bambino, che si era rivolta ai cronisti nel punto in cui si erano concentrare le ricerche del figlio negli stessi attimi in cui in un’altra zona veniva ritrovato il corpo del piccolo. La donna era arrivata nel punto dove i soccorritori stavano cercando il bambino proprio per chiedere che le ricerche non si interrompessero.

Clima di tristezza

“C’è un clima di tristezza per tutti, surreale” a San Lorenzo in Campo (Pesaro Urbino), il paesino di 3.200 abitanti dove, insieme alla madre Silvia Mereu, viveva Mattia Luconi, il bimbo di 8 anni disperso da otto giorni dopo essere stato travolto dalla piena del Nevola e trovato senza vita oggi pomeriggio in un campo a Trecastelli (Ancona) a circa 150 mt dal fiume. La notizia, dice all’ANSA il sindaco Davide Dellonti, “è rimbalzata subito in paese. C’è un clima di tristezza, surreale. Il ritrovamento concretizza il fatto che tutti sapevamo ma non volevamo”. Il bambino era con la madre in auto quando sono stati travolti dalla furia del fiume, la sera del 15 settembre: erano usciti dal finestrino mentre l’acqua invadeva l’abitacolo; Silvia si era miracolosamente salvata e aveva tentato di tenere il bimbo che però era stato trascinato via. Mattia, ha aggiunto il sindaco, a proposito della tempistica del ritrovamento “ha aspettato che la mamma uscisse dall’ospedale”. Nella tragedia di una vita molto giovane spezzata, ha osservato il primo cittadino, l’auspicio è che il ritrovamento del corpo del bimbo, disperso da 8 giorni e con speranze praticamente nulle che fosse ancora vivo, possa in qualche modo dare “almeno un po’ di sollievo per i famigliari, per la mamma e penso anche per il papà”.

Notizia in aggiornamento

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.