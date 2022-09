Allerta maltempo in Friuli Venezia Giulia per forti temporali

Temporali in arrivo nel Nord-Est. La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato per la giornata di oggi, 14 settembre, un’allerta meteo di color giallo per piogge intense e temporali. L’avviso di criticità idrogeologica è valido dalle 18 di oggi fino alle 6 di domani, prevalentemente per pianura e fascia costiera.

L’allerte meteo in Friuli

Una depressione occidentale – spiega la Protezione civile – determina il passaggio di un primo fronte sulla regione nella notte tra oggi e domani, accompagnato da un flusso sostenuto da ovest-sud-ovest in quota e di Scirocco al suolo. Da stasera e nella notte sono possibili temporali con piogge localmente anche intense, più probabili a est.

Qualche temporale potrà essere forte. Sulla fascia alpina i temporali saranno meno probabili rispetto alle altre zone. Sulla costa soffierà Scirocco. Il verificarsi di tali eventi – avverte la Protezione civile – può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali.

Meteo: previsioni per i prossimi giorni in Italia

Il sito iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. Giovedì 15 settembre. Nord: Temporali potranno svilupparsi su Alpi orientali e Friuli Venezia Giulia, poi anche sulla Liguria di Levante. Temperature stazionarie.Centro: Tempo instabile con temporali molto forti e nubifragi su Toscana, Umbria e infine pure sul Lazio. Altrove, molte nubi ma più asciutto.Sud: L’anticiclone Bacco è sempre ben presente: nella giornata di giovedì 15 settembre il tempo risulterà stabile e soleggiato dappertutto.

Venerdì 16 settembre. Nord: Tempo in forte peggioramento su Lombardia e Nordest con lo sviluppo di temporali con grandine. Sarà più soleggiato altrove.Centro: In questa giornata sono previsti temporali sulla Toscana settentrionale, localmente su Lazio e Umbria. Temperature in leggera diminuzione.Sud: Il cielo diventerà via via molto nuvoloso, ma non in Sicilia e Calabria. Attesi temporali sulla Campania. Temperature massime in calo.

Sabato 17 settembre. Nord: Clima autunnale con temporali, piogge e venti di Bora al Nordest. Instabile in Lombardia e sulla Liguria di levante. Calo termico diffuso.Centro: Condizioni di maltempo autunnale in Toscana, Umbria e Marche. Cielo irregolarmente nuvoloso altrove, ma ventoso. Temperature in calo.Sud: L’anticiclone cede e il tempo peggiora sulla Campania con rovesci a tratti temporaleschi. Cielo irregolarmente nuvoloso altrove.

