E’ allarme in India per le ondate di calore: 37 gradi nell’Andhra Pradesh

Prima allerta per ondata di calore in India. Il Dipartimeto meteorologico Indiano l’ha lanciata due giorni fa, avvisando che varie zone nord occidentali del paese avrebbero toccato i 37 gradi centigradi. Nel frattempo, altre aree del paese stanno registrando temperature che abitualmente si presentano solo dopo la metà di marzo. Nello stato dell‘Andhra Pradesh la settimana scorsa è stata la più calda degli ultimi 70 anni nello stesso periodo.

Questa situazione di anormalità allarma gli esperti che sottolineano come la stagione primaverile, cruciale per le coltivazioni, si stia pericolosamente accorciando. “La velocità del cambiamento è preoccupante”, osserva Aditya Valiathan Pillai, ricercatore del Center for Policy Research. “Nel 2022 le temperature troppo alte anticipate hanno causato un calo del raccolto di grano del 10 per cento, pari a quasi 11 milioni di tonnellate metriche”. E aggiunge: “Fino a cinque anni fa non avremmo neppure immaginato che qualcosa di simile sarebbe potuto accadere per tanti anni di seguito” Anup Kumar Srivastava, consulente del National Disaster Management Authority, aggiunge che il caldo fuori stagione di quest’anno ha già creato problemi non solo al grano, ma anche ai ceci e alle coltivazioni di mostarda, prodotti cruciali per l’India. La National Disaster Management Authority ha convocato una riunione dei responsabili di tutte le sedi locali e per impostare la strategia per una risposta immediata ed efficiente alle emergenze che si prevede verranno causate dalle prossime ondate di calore.