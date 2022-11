Alessia Piperno rientra in Italia, Meloni ad attenderla a Ciampino

La 30enne travel blogger romana era stata fermata in Iran lo scorso 28 settembre. Tajani: "Liberata grazie all'intenso lavoro della diplomazia italiana"

Si avvia verso la conclusione la vicenda di Alessia Piperno, 30enne travel blogger di Roma, sul volo di rientro dall’Iran dove era stata fermata dalla polizia iraniana lo scorso 28 settembre. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà all’aeroporto di Ciampino per accoglierla.

Meloni a Ciampino

Sarà il presidente Meloni, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, ad accogliere all’aeroporto di Ciampino a Roma Alessia Piperno, in volo per il rientro dall’Iran.

La telefonata

“Sto bene, sono emozionata e commossa”. E’ quanto avrebbe detto, secondo quanto si apprende da fonti qualificate Piperno parlando al telefono con i genitori una volta sull’aereo che dall’Iran la sta riportando in Italia. La giovane donna, sempre secondo quanto è stato possibile ricostruire, sarebbe stata consegnata ai funzionari dell’ambasciata italiana a Teheran direttamente in aeroporto. Una volta sull’aereo, la prima cosa che ha fatto è stato chiamare i genitori in Italia.

I genitori: “Siamo felici”

I genitori di Alessia Piperno sono usciti pochi istanti fa dall’abitazione in zona Colli Albani a Roma e sono saliti a bordo di un’auto che li porterà all’aeroporto di Ciampino dove nelle prossime ore atterrerà l’areo proveniente da Teheran con a bordo la trentenne liberata questa mattina. “Siamo felici” è stata l’unica risposta dei genitori, visibilmente commossi, ai cronisti che li attendevano sotto casa

Tajani: “Intenso lavoro della diplomazia italiana”

“Alessia Piperno è stata liberata grazie all’intenso lavoro della diplomazia italiana, ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per risolvere questo caso. Il presidente del consiglio ha informato la famiglia della liberazione. E’ una bella notizia per tutti”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commenta la liberazione dell’italiana liberata in Iran dove era stata arrestata.

Crosetto: “Risultato straordinario”

“Ho appreso con immensa gioia la notizia del rilascio di Alessia Piperno. Ringrazio tutti coloro che, a partire dalla nostra diplomazia e dal governo italiano, dal presidente Meloni al ministro degli Esteri Tajani, hanno contribuito a raggiungere questo straordinario risultato. Bentornata Alessia! Ti aspettiamo presto a Roma!”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto sul rilascio di Alessia Piperno da parte delle autorità iraniane. “Una bellissima notizia che tutta l’Italia attendeva con fiducia, frutto di un intenso lavoro diplomatico”, aggiunge.

Fonte Ansa