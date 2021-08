Il portavoce dei miliziani Zabihullah Mujahid ha dichiarato che è stato chiusa la strada per l'aeroporto di Kabul ma l'accesso resta consentito agli stranieri. Il titolare della Difesa e quello degli Esteri di nuovo in aula il 7 settembre per un'informativa di aggiornamento

Nella giornata del G7 straordinario convocato dal primo ministro britannico Boris Johnson per affrontare il tema della deadline per l’evacuazione dall’Afghanistan tornato in mano ai talebani dopo vent’anni, con un nuova conferenza stampa uno dei portavoce delle milizie del Paese asiatico prova a far passare un messaggio di normalità – “non diamo la caccia a nessuno” – e torna a sottolineare la posizione della sua parte: “Hanno avuto tutte le opportunità e tutte le risorse per portare via tutte le persone che appartengono a loro. Noi non prolungheremo la scadenza“. Intanto sono stati sentiti in audizione di fronte alle commissioni Affari esterni e Difesa di Camera e Senato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il titolare degli esteri Luigi Di Maio, che torneranno in aula per un’informativa il 7 settembre alle 12.

La conferenza

“Non inseguiamo nessuno, non abbiamo nessuna lista e non ci sono stati incidenti in nessuna parte del Paese. Vogliamo portare pace e sicurezza“, ha detto il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid. Intanto è stata chiusa la strada per l’aeroporto di Kabul, per cui “gli afghani non possono più andare lì”, anche se non è stato bloccato l’accesso “agli stranieri”. Mujahid ha motivato la decisione adducendo motivi di sicurezza: “Abbiamo impedito ai cittadini afghani di recarsi lì perché c’è pericolo di perdere la vita a causa della calca. Gli americani stanno facendo qualcosa di diverso, quando c’è la calca sparano, e la gente muore. Noi vogliamo che gli afghani siano al sicuro”.

La deadline

Sulla data entro cui completare il ritiro delle forze occidentali, prevista dagli Stati Uniti per il 31 agosto ma anche alcuni degli alleati vorrebbero protrarre per consentire le operazioni di evacuazione, il portavoce dei taliban ha dichiarato: “Io non credo che prolungheremo la scadenza, il 31 agosto è un piano che hanno previsto gli Stati Uniti, hanno avuto tutte le opportunità e tutte le risorse per portare via tutte le loro persone. Noi non prolungheremo la scadenza”.

Le donne

Per quanto riguarda la condizione delle donne afghane, che al momento non possono andare al lavoro, Mujahid ha detto che “in questo momento è per il loro bene, per impedire maltrattamenti“. In merito agli scontri con alcune sacche di resistenza, come nella provincia di Panshir, il portavoce ha affermato che “la nostra politica è di finire la guerra in questo Paese, cerchiamo di parlare alla popolazione del Panshir” Ha poi così concluso: “Per l’80% la situazione è sotto controllo e vi possiamo rassicurare”.

L’audizione di Guerini e Di Maio

“Oggi le drammatiche immagini che giungono dall’Afghanistan suscitano in tutti noi profonde emozioni e la sensazione di una pesante sconfitta dopo due decenni di sforzi dell’intera comunità internazionale”, ha detto il ministro della Difesa italiano di fronte alle commissioni Affari esteri e Difesa riunite. Guerini ha dichiarato che “quest’oggettiva debacle dovrà essere analizzata nelle diverse sedi, a partire da quelle dell’Alleanza, al fine di valutarne la cause e i fattori”.

Il ministro ha fornito anche i numeri delle persone messe in sicurezza nel corso delle recenti operazioni italiane: “Ad oggi sono stati messi in sicurezza 3.741 afgani di cui, attraverso l’esecuzione di 44 voli, sono stati trasferiti in Italia 2659 afgani. Di questi il 38% sono uomini, il 30% donne e il 32% bambini. Le restanti 1082 persone sono in volo o dislocate presso la staging area italiana dell’aeroporto di Kabul in attesa di essere imbarcati”. Guerini ha anche illustrato come si tratti di “nuclei familiari, provenienti da Herat e Kabul, costituiti da collaboratori a vario titolo delle istituzioni italiane, attivisti dei diritti umani e dei diritti delle donne, giornalisti, membri delle istituzioni e collaboratori delle organizzazioni non governative italiane presenti sul territorio”.

Il ministro degli Esteri Di Maio nel corso dell’audizione ha parlato dell’idea di un “G20 piattaforma multilaterale per la gestione responsabile e coordinata delle sfide globali”, superandone “l’originaria dimensione meramente economica”. “Stiamo pertanto lavorando all’ipotesi di un Vertice ad hoc per promuovere un dibattito approfondito sull’Afghanistan e per ampliare in maniera significativa il sostegno internazionale all’approccio comune messo a punto con i Paesi like-minded“, ha aggiunto il ministro.

I due ministri saranno di nuovo in Aula tra circa un paio di settimane per un’informativa di aggiornamento. “Il Parlamento ha seguito fin dall’inizio tutte le drammatiche fasi della vicenda afghana attraverso il lavoro costante del Copasir e delle Commissioni Difesa ed Esteri. Oggi ho convocato la Conferenza dei Capigruppo del Senato nella quale si e’ deciso che i Ministri Di Maio e Guerini verranno in Aula il 7 settembre alle ore 12 per una informativa di aggiornamento”, ha detto il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

