Addio a Maggie Smith, dama del cinema

Lutto profondo nel mondo del cinema: a 89 anni, si è spenta la celebre attrice Maggie Smith, tra le più importanti del Regno Unito e tra le più famose a livello mondiale. Interprete da due Premi Oscar, tre Golden Globe e svariati riconoscimenti in ambito cinematografico e teatrale (tra i quali un Tony Award), la sua fama è stata notevolmente accresciuta, nell’ultimo ventennio, dalle sue interpretazioni nella saga di Harry Potter (nel ruolo della professoressa Minerva McGranitt) e nella serie tv “Downton Abbey”, nella quale ha ricoperto il ruolo della contessa Violet Crawley. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dalla famiglia sui canali ufficiali dell’attrice che, nel recente passato, ha combattuto un cancro al seno che, tuttavia, non le ha impedito di portare a termine le riprese degli otto film adattati dai romanzi di J.K. Rowling.

Maggie Smith, la carriera

Inglese dell’Essex, la carriera attoriale di Maggie Smith si è spesso intrecciata con i retaggi culturali del suo Paese natale. Dopo gli esordi shakespeariani con l’Oxford Playhouse Theatre, iniziò a dedicarsi al cinema, trasferendosi negli Stati Uniti per ottenere i primi ruoli nel settore già negli anni Cinquanta. La grande occasione arrivò quando Seth Holt la scelse per recitare in “Senza domani”, pellicola che le varrà la prima candidatura ai Bafta Awards e, soprattutto, il corteggiamento di numerosi registi del grande cinema. Già nel 1965, l’interpretazione di Desdemona nell’Otello trasposto dallo spettacolo teatrale di Laurence Olivier (al suo fianco nel film) le valse la prima candidatura ai Premi Oscar. Riconoscimento che otterrà, poi, nel 1970 (miglior attrice protagonista per “La strana voglia di Jean”) e nel 1979 (miglior attrice non protagonista per “California Suite”).

La nuova celebrità

Attrice raffinata ed elegante, Maggie Smith continuerà un’ascesa perenne nel mondo del cinema, ottenendo ruoli sotto la guida di alcuni tra i più prestigiosi registi della seconda parte del Novecento. Lavorò con Steven Spielberg in “Hook – Capitan Uncino”, intrepretando il ruolo di Wendy Darling, ma anche con Franco Zeffirelli in “Un tè con Mussolini”. Una nuova ondata di celebrità arriverà però nel 2001, quando la distribuzione nei cinema di “Harry Potter e la pietra filosofale” le fa ottenere il plauso dei fan della celebre serie letteraria, che apprezzeranno unanimemente la sua versione della severa professoressa McGranitt, che porterà avanti fino al 2011. Nonostante l’avanzare dell’età, resterà attiva fino al 2023, chiudendo la sua carriera con l’interpretazione di Lily Fox in “The Miracle Club”.