Addio a Luca Giurato, storico volto Rai

Il giornalista e conduttore, noto per la conduzione di programmi come "Domenica In" e "La vita in diretta", è stato colpito da un infarto. Aveva 84 anni

Il mondo del giornalismo e dello spettacolo in lutto per l’improvvisa scomparsa di Luca Giurato. Ottantaquattro anni, il giornalista e conduttore tv, storico volto dell’intrattenimento pomeridiano della Rai, è morto a causa di un infarto fulminante, che lo avrebbe colpito mentre si trovava con la moglie a Santa Marinella. Noto per la conduzione di programmi iconici di Rai 1, come “Domenica In” e “La vita in diretta”, aveva iniziato come cronista per “Il Paese sera”, fino ad arrivare alla carica di vicedirettore del TG1 nel 1990.

È morto Luca Giurato. Giornalista e conduttore televisivo, molto noto al grande pubblico. Secondo quanto apprende l’ANSA, è morto a 84 anni intorno all’ora di pranzo.

Fonte: Ansa