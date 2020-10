26. 831 i contagi, oggi in Italia.217 i morti. Tamponi effettuati 201.452

In Italia, oggi, il numero dei contagi registrati è pari a 26. 831. Gli attualmente positivi sono 299.191 Il numero delle vittime è in totale 38.122 (217 in più rispetto a ieri). I casi totali sono 616.595. Il totale dei dimessi guariti è 279.282. I ricoverati in terapia intensiva sono 1.651. Le persone in isolamento domiciliare sono 281.576. I pazienti ricoverati con sintomi ammontano a 15.964. Il totale dei casi testati è pari a 9.316.495. I tamponi effettuati oggi sono 201.452, per un totale di 15.353.490.

La situazione regionale

La regione in testa alla classifica per maggior numero di positivi registrati è la Lombardia con 7.339 casi. Seguono la Campania 3.203 il Piemonte 2.585, , il Veneto 2.109 e il Lazio 1.995.La regione con il minor numero di positivi è il Molise con 96 casi.

Covid: De Micheli, domani tavolo tecnico su sperimentazioni Tpl

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, rispondendo al question time in Senato ha reso noto che: “Dopo vari mesi di sperimentazione che abbiamo chiesto ad alcune società del trasporto pubblico d’Italia sono arrivate a definizione alcuni metodi tecnologici e applicazioni tecnologiche che potranno essere utili per migliorare la qualità del servizio. Per questo domani si terrà la riunione sul tavolo tecnico che ho istituito anche alla presenza del ministro Pisano per fare una valutazione tecnica su quali siano le sperimentazioni che sono andate meglio ed eventualmente metterle nelle disposizioni di tutte le regioni e di tutte le aziende” per il monitoraggio e il controllo del trasporto pubblico locale. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, rispondendo al question time in Senato.

5mila notifiche in un giorno su Immuni

Sono più di 5mila, in un solo giorno, le notifiche di possibile esposizione al coronavirus inviate dalla app Immuni. Secondo quanto riporta il Ministero della Salute e in base a quanto pubblicato sul sito di Immuni, il 27 ottobre è stata registrata la cifra record di 5.195 notifiche, in aumento rispetto alle 3.292 del 26 ottobre e alle 2.210 del 25 ottobre. Inoltre, nella stessa giornata si è registrato il picco di utenti positivi: 143.

Il 27 ottobre i download dell’applicazione hanno raggiunto la cifra di 9,43 milioni. Le notifiche inviate finora sono 41.426, invece, gli utenti positivi al Covid che hanno caricato le proprie chiavi sono 1.673.

