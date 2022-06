2 giugno, la cerimonia

Per la prima volta nella storia della Repubblica, alla parata partecipano anche le professioni sociosanitarie, Ministero della Salute in testa

Dopo due anni di stop per la pandemia, torna la parata ai Fori imperiali per la Festa della Repubblica. Il settantaseiesimo anniversario della repubblica italiana è anche il primo 2 giugno del secondo settennato del capo dello Stato Sergio Mattarella. Lo slogan scelto è “Insieme a Difesa della pace”. Per la prima volta nella storia della Repubblica, per celebrare la rinascita del paese, alla parata partecipano anche le professioni sociosanitarie, con in testa il Ministero della Salute.

Gli operatori della sanità

Un centinaio in tutto i rappresentanti di oltre 1,5 milioni di professionisti della sanità – medici, medici veterinari, infermieri, farmacisti, ostetriche, tecnici sanitari, professioni della riabilitazione e della prevenzione, chimici, fisici, biologi, psicologi, assistenti sociali – davanti alle massime autorità nazionali, a testimonianza del loro impegno nel combattere il Covid.

L’omaggio all’Altare della Patria

Il presidente della Repubblica ha reso omaggio all’Altare della Patria con la deposizione di una corona d’alloro con nastro tricolore. Presenti, tra gli altri, il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro della difesa Lorenzo Guerini, i presidenti di Senato e Camera Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati. Contestualmente, il sorvolo delle Frecce Tricolori sui cieli di Roma. A seguire, in Via di San Gregorio, la presentazione dei reparti schierati per la rivista e assisterà alla tradizionale Parata Militare dalla tribuna presidenziale di via dei Fori Imperiali.

La parata

In cinquemila a sfilare, tra personale militare e civile, ma anche 170 cavalli e 22 elicotteri e mezzi pesanti, a partire dalle 10. La parata è aperta da una rappresentativa di sindaci con la fascia tricolore seguiti da personale della sanità civile con – novità di quest’anno – il passaggio di un elicottero del 118, a simboleggiare tutti coloro che sono stati impegnati in prima linea contro la pandemia. Dalle tribune assisteranno le più alte cariche istituzionali.

