100 metri, oro all’americano Lyles

La regina di tutti gli sport, la gara più attesa, i 100 metri. Saint Denis è una bolgia, un miscuglio di colori, di fiaccole, di tifo, di passione e amore. La carta azzurra si chiama Marcell Jacobs, campione olimpico a Tokyo tre anni fa. Allora tutto perfetto, stavolta due giornate cariche di tensione, con l’azzurro che passa secondo in batteria poi in semifinale torna in pista grazie al ripescaggio: parte con il settimo tempo, alle spalle di Thompson Seville, Lyles, Kerley, Simbine, Tebogo (9.91), meglio solo di Bednarek.

I 100 metri

La gara è breve, ma sembra non finire mai, incollati a quella linea del traguardo dove la gara si decide al fotofinish. La vince l’americano Lyles che, per cinque millesimi di differenza, batte il giamaicano Thompson, partito forse con troppa pressione addosso, forse troppo sicuro di vincere, che invece ha preso l’argento. Bronzo per l’altro americano Kerley. Solo quinto il nostro Jacobs con 9.85, lontano dal 9.79 del vincitore. Peccato, ci si credeva tanto in questa medaglia, ma Marcell, lo si è visto fin dalle batterie, non è apparso in grandissimo spolvero. E la posta lo ha certificato.