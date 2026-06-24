Vertice E5 a Berlino: Meloni e i leader europei a confronto prima del summit Nato

I leader dei Paesi del gruppo E5 si sono riuniti questo pomeriggio al palazzo della Cancelleria di Berlino per un importante vertice strategico in vista del summit Nato di luglio. Ad accogliere la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, insieme al presidente francese Emmanuel Macron, al primo ministro polacco Donald Tusk e al premier britannico Keir Starmer. Al vertice è prevista anche la partecipazione in videocollegamento del segretario generale della Nato, Mark Rutte. Prima dell’inizio formale dei lavori, i capi di Stato e di governo si sono trattenuti per un breve momento di confronto sulla terrazza del palazzo, dove si è registrato in particolare un colloquio bilaterale a due tra la premier Meloni e il polacco Tusk. L’incontro, incentrato sul coordinamento delle politiche di difesa e sicurezza collettiva, si concluderà nel tardo pomeriggio con le dichiarazioni congiunte alla stampa.

L’incontro

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e gli altri leader del gruppo di Paesi E5 sono arrivati al palazzo della Cancelleria, a Berlino, per la riunione convocata in vista del vertice Nato di luglio. Al summit è prevista anche la partecipazione in videocollegamento del segretario generale della Nato Mark Rutte. Il padrone di casa, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha accolto Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer e quello polacco Donald Tusk. Dopo essersi salutati, i leader si sono soffermati alcuni minuti a parlare sulla terrazza della Cancelleria. Meloni, all’aeroporto di Berlino-Brandeburgo, era stata accolta dall’ambasciatore d’Italia in Germania, Fabrizio Bucci. Al termine del vertice, indicativamente intorno alle 18, si terranno dichiarazioni alla stampa dei leader.

Il colloquio

Un breve colloquio fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro della Polonia Donald Tusk si è tenuto prima della riunione dei leader E5 a Berlino. Meloni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico (dimissionario) Keir Starmer e Tusk si sono salutati sulla terrazza del palazzo della Cancelleria, rinfrescandosi con un bicchiere d’acqua e fermandosi a parlare per qualche minuto prima di entrare nei saloni del palazzo che ospitano il vertice. La premier si è soffermata in particolare a parlare con Tusk, entrambi appoggiati al parapetto, mentre alle loro spalle andava in scena un altro breve colloquio a due fra Merz e Macron.

Fonte Ansa