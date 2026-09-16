Stop allo sconto accise, nasce l’esenzione sul bollo auto: la svolta fiscale del governo Meloni

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato l’approvazione in Consiglio dei Ministri dell’abolizione strutturale del bollo per le auto di piccola e media potenza (fino a 80 kW) e per i motoveicoli, applicabile a un solo mezzo per cittadino e destinata a coprire oltre il 70% del parco auto circolante. La misura viene finanziata riallocando le risorse finora destinate allo sconto temporaneo sulle accise dei carburanti, giunto a scadenza: una scelta rivendicata dalla premier per trasformare un intervento congiunturale in un taglio delle tasse permanente e mirato ai ceti medio-bassi, ricalcando il modello già adottato in passato per la prima casa.

Le dichiarazioni

“Mentre altri parlano di patrimoniali, noi togliamo una tassa sulla proprietà”, afferma sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Oggi in Consiglio dei Ministri – scrive – abbiamo approvato l’abolizione del bollo per le auto di piccola e media potenza, fino a 80 kW, e per i motoveicoli, con un’esenzione per un solo veicolo a cittadino”. “Abbiamo scelto di trasformare una parte delle risorse impiegate finora contro il caro carburanti in una misura semplice e strutturale, pensata soprattutto per chi utilizza ogni giorno auto e moto per lavorare, accompagnare i figli, muoversi. Una scelta concreta: cancelliamo una delle tasse più odiate dagli italiani e continuiamo sulla strada della riduzione del carico fiscale”. “Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo per le auto di piccola e media potenza, che sono oltre il 70% di quelle in circolazione”. “A questi si aggiungono i motoveicoli”, ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa. “Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse”, ha aggiunto.

Sconto delle accise

“Lo sconto delle accise scade oggi, ci siamo a lungo interrogati. Siamo arrivati alla conclusione che di fronte a un conflitto che non accenna terminare e a una dinamica planetaria di aumento dei prezzi continuare a concentrarsi sul contrasto all’aumento del prezzo non sia la strada principale da seguire”, ha aggiunto. “Lo schema ricalca quello che un altro governo di centrodestra, di cui ho fatto parte (il governo Berlusconi, ndr) ha usato per la casa: viene abolito il bollo sulla prima auto di proprietà fino a una determinata potenza dell’auto, cercando di concentrare su chi ha più bisogno”.

Fonte Ansa