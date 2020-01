VENERDÌ 24 GENNAIO 2020, 09:46, IN TERRIS



GOVERNO

Si avvicina il voto regionale: oggi ultimo giorno di campagna elettorale

Dalle elezioni in Emilia e Calabria, alle sardine in piazza a Bibbiano: cosa succede tra maggioranza e opposizione

MANUELA PETRINI

U

ltimo giorno di campagna elettorale prima del silenzio elettorale in vista del voto regionale di domenica in Emilia Romagna e Calabria. Il segretario del Pd Zingaretti da Bologna invita a respingere l'aggressione della destra e attacca il leader della lega Salvini: somiglia sempre di più ad un untore, gira per botteghe e negozi spargendo paura e odio; citofoni ai mafiosi che non ha catturato quando era ministro. I dem rivendicano poi i risultati del governo su tasse e stipendi. Il Movimento Cinque Stelle, con Crimi, annuncia continuità nell'azione di governo e rilancia sulla revoca della concessioni autostradali.

La sfida delle piazza a Bibbiano

Cinquemila sardine in piazza a Bibbiano con uno dei fondatori, Santori, che dice: oggi inizia una nuova storia, stiamo cambiando la politica, con la partecipazione diffusa. A 200 metri di distanza, la piazza senza simboli di partito di Salvini: una vergogna mondiale che si vuole nascondere, il Pd ha liquidato la vicenda come un raffreddore ma il bene dei bambini dovrebbe unire, non dividere. Poi, a distanza, replica a Zingaretti: coordinavo una squadra che confiscava ville e milioni di euro ai mafiosi tutta Italia, lui tagliava i posti letto negli ospedali del Lazio.

L’opposizione: governo finito

Il presidente Berlusconi dalla Calabria rinnova l'invito a mandare a casa il governo: "con due vittorie possibilissime ci aspettiamo le dimissioni di questo esecutivo di sinistra". Governo finito anche per Fratelli d'Italia che torna a chiedere le elezioni anticipate in caso di vittoria in Emilia e Calabria. Meloni attacca le sardine: l'unico lavoro che sanno fare - dice - è quello del soccorso rosso al partito democratico.

Le misure decise in Consiglio dei ministri

Il consiglio dei ministri ha approvato ieri il decreto che taglia il cuneo fiscale per 16 milioni di lavoratori dipendenti, con uno stanziamento di 3 miliardi per il 2020 e di cinque miliardi per il 2021. Stanziati anche 345 milioni per le zone colpite dal sisma del centro Italia e 28 milioni per i recenti danni del maltempo in Emilia Romagna