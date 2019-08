GIOVEDÌ 22 AGOSTO 2019, 11:31, IN TERRIS



CRISI DI GOVERNO

Consultazioni, Zingaretti: "Governo di svolta o voto"

FdI apre le danze, poi Pd e Forza Italia. Nel pomeriggio saliranno al Colle Lega e M5S

MANUELA PETRINI

C

on l'arrivo di Giorgia Meloni e della delegazione di Fratelli d'Italia al Quiriale, prende il via il secondo giorno di consultazioni. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo Fdi riceverà il Partito Democratico alle 11. Un'ora più tarde sul Colle salirà la delegazione di Forza Italia. Nel pomeriggio, invece, i colloqui riprenderanno alle 16 con le delegazioni della Lega e infine alle 17 sarà la volta del Movimento Cinque Stelle.

Le dichiarazioni della Meloni

Giorga Meloni, la prima dei big a salire al Colle per i colloqui con Mattarella ritiene che le "elezioni siano l'unico esito possibile, rispettoso per l'Italia, dei suoi interessi, del suo popolo e della Costituzione". "Diciamo no a un governo che ha la maggioranza in Parlamento ma non tra i cittadini: sarebbe irrispettoso della volontà popolare e della nostra democrazia - ha aggiungo la leader di FdI -. L'unico modo che abbiamo per un governo stabile è andare a votare, tutto il resto durerà solo qualche mese: gente che fino a ieri si insultava, oggi non può andare d'accordo". Quindi "sciogliere le Camere e indire immediate elezioni. Se il presidente Mattarella valuta l'ipotesi di un mandato allora bisognerebbe ripartire dalle elezioni del 2018 e dal sentimento popolare. Altre soluzioni per noi non ci sono, e se intraprese sarebbero una lesione per la democrazia".

Zingaretti: "Governo non a qualsiasi costo ma di svolta"

Secondo appuntamento con il Partito democratico, che non più tardi di ieri ha tracciato una short list di cinque punti programmatici per arrivare a dama coi Cinque stelle. Un percorso lungo e il segretario Nicola Zingaretti lo ribadisce anche dal palchetto del Quirinale: "Abbiamo espresso al Presidente la disponibilità a verificare la possibilità di una maggioranza e l'avvio di una fase politica nuova nel segno della discontinuità politica e programmatica". Poi precisa: "Siamo distanti dal M5s, ma è utile provare con un governo di svolta". E chiude la breve relazione sul colloquio con il Capo dello Stato tornando a elencare i punti necessari e "non negoziabili" sui quali si fonda l'idea dem di un nuovo esecutivo: "Scelta europeista, democrazia rappresentativa, sostenibilità ambientale, equità sociale, svolta con l'Europa nella gestione dei flussi migratori. Un governo non a qualsiasi costo ma di svolta, alternativo alle destra, solido, con ampia base parlamentare. Se non dovessero sussistere queste condizioni, allora si andrà al voto".

