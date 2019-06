SABATO 22 GIUGNO 2019, 20:51, IN TERRIS



TENSIONI NELL'ESECUTIVO

Salvini: "Anticipare la manovra all'estate"

Il vicepremier sfida gli alleati di governo e le istituzioni europee

GIUSEPPE CHINA

ll'Unione europea gli italiani stanno regalando decine di miliardi (e sangue) da anni, adesso basta. La Lega vuole anticipare la manovra economica all'estate, non c'è tempo da perdere". Lo dichiara il leader della Lega Matteo Salvini. Che già questa mattina aveva fatto sentire la sua voce sulla questione sindacale, rivolgendosi direttamente alle tre principali sigle del Paese: "Entro luglio li inviterò al Viminale, con altri rappresentanti del lavoro, del commercio, dell'impresa e dell'agricoltura per confrontarci e ragionare insieme sulla prossima manovra econominca". Parole che lasciano intravedere più di qualche dubbio sulla stabilità dell'attuale esecutivo e allo stesso tempo danno una spallata all'alleato 5stelle Di Maio, peraltro ministro del Lavoro. Sullo sfondo pende anche la decisione della Commissione europea sulla possibile procedura di infrazione per debito eccessivo, prevista per il prossimo 9 luglio.

Le richieste di Salvini

Il ministro dell'Interno tenta l'accelerata: muoversi subito sulla legge di bilancio che nei suoi piani dovrebbe includere anche la Flat-tax. Come ha annunciato lui stesso ieri: "Per realizzarla servono almeno 10 miliardi, altrimenti saluto e me ne vado". L'obiettivo di Salvini è quello di lavorare a quello "choc fiscale" per non "dare il sangue all'Europa". L'abbassamento della pressione fiscale per il leader della Lega è una conditio sine qua non per proseguire nell'attuale compagine governativa.

Il confronto con Conte

Una mossa non concordata con gli alleti grillini. Tanto che il premier Giuseppe Conte, questa mattina in visita al Gran Sasso, si era mostrato prudente. "La situazione è molto delicata ma sono fiducioso, in un approccio costruttivo di tutte le parti che siedono intorno al tavolo per evitare una procedura di infrazione che farebbe male all'Italia", ha ribadito il presidente del Consiglio dei Ministri. Posizione già espressa venerdì nella conferenza stampa conclusiva del Consiglio europeo, di Bruxelles.

Il prossimo Consiglio dei Ministri

La probabile resa dei conti fra i due alleati di governo andrà in scena mercoledì prossimo a Palazzo Chigi, dove il ministro dell'Economia Giovanni Tria porterà la legge di assestamento di bilancio. A questa si dovrebbe accompagnare la proposta di destinare i 3 miliardi di risparmi da reddito di cittadinanza e quota cento al taglio del deficit. È proprio questo il nocciolo della questione, nel senso che un atto di legge che cambi la destinazione di quelle risorse sarebbe definita come una "manovrina". E anche perché lo stesso Matteo Salvini potrebbe imprimere l'accelerazione decisiva per far saltare il governo.

