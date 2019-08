SABATO 24 AGOSTO 2019, 11:07, IN TERRIS



Marcucci (Pd): "Stabilito percorso per arrivare ad accordo"

Boschi: "E' Zingaretti ad aver detto no all'ipotesi di un governo Conte bis"

rosegue il dialogo tra Cinque Stelle e Pd in cerca di un accordo, dopo l'incontro di ieri sera a cena tra Di Maio e Zingaretti. Il nodo è quello della scelta del premier con il Movimento che spinge per il nome di Giuseppe Conte - da oggi impegnato nel G7 in Francia - e il segretario del Pd Nicola Zingaretti che evidenzia la necessità di "un governo di svolta per rimarcare la discontinuità con l'esecutivo giallo-verde". "Serve una nuova fase politica - spiega - che sia in discontinuità con un'esperienza, quella degli ultimi 15 mesi, che numeri alla mano non può certo essere considerata positiva".

Le dichiarazioni

"Ieri con la delegazione del M5S abbiamo stabilito un percorso per arrivare ad un accordo di governo serio e responsabile. Il confronto va avanti esattamente nelle modalità stabilite. Siamo convinti che, senza ultimatum e senza veti, riusciremo a dare un governo al Paese", ha rimarcato il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci.

"La trattativa la gestisce Zingaretti, sulla base della linea stabilita in direzione, ed è lui ad aver detto no all'ipotesi di un governo Conte bis". Così Maria Elena Boschi avvicinata dall'Ansa al Ciocco, in Garfagnana, nell'ultimo giorno della scuola di politica di Matteo Renzi, risponde ad una domanda su un reincarico al premier dimissionario Giuseppe Conte, posto ieri da Luigi Di Maio a Nicola Zingaretti come condizione per un governo M5s-Pd.

Accordo auspicabile per Roberta Lombardi, capogruppo M5s nella Regione Lazio. Secondo la dirigente, l'accordo col Pd è possibile poiché "perché abbiamo una cornice di valori in comune. E poi abbiamo l'impegno con i cittadini di portare avanti i punti di programma con cui ci siamo presentati alle scorse Politiche" anche se "l'ipotesi delle elezioni è sempre li'". Ci si dovrebbe concentrare "più sulle cose da fare che sui nomi - aggiunge su Skytg24 -. Dopodiché il presidente Conte, che non è mai stato iscritto al Movimento, si costruito una grande credibilita' anche a livello internazionale. E' una risorsa del Paese, che va valorizzata".

