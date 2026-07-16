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L’abito dell’anima: Il segreto dello Scapolare del Carmelo

Di Francesco Vitale

Interviste, commenti e approfondimenti a cura della Redazione giornalistica di InTerris

TEMA:
L’abito dell’anima: Il segreto dello Scapolare del Carmelo

OSPITE NEL PODCAST
padre Davide Capano
Carmelitano Scalzo

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Francesco Vitale
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