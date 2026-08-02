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La porta sempre aperta: il Perdono di Assisi e la misericordia senza confini

Di Francesco Vitale

Interviste, commenti e approfondimenti a cura della Redazione giornalistica di InTerris

TEMA:
La porta sempre aperta: il Perdono di Assisi e la misericordia senza confini

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