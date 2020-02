GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 2020, 00:01, IN TERRIS

Il Messia è colui che dona la vita

Il Vangelo del giorno con il commento di Massimiliano Zupi

MASSIMILIANO ZUPI

"E

ntrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse". "Et ingressus domum nemĭnem volŭit scire".

Giovedì 13 febbraio - Quinta settimana - Mc 7, 24-30

In quel tempo, Gesù andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua greca e di origine sirofenicia. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia. Ed egli le rispondeva: "Lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini". Ma lei gli replicò: "Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli". Allora le disse: "Per questa tua parola, va’: il demonio è uscito da tua figlia". Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n’era andato.

Il commento di Massimiliano Zupi

Gesù, quando guarisce malati, libera indemoniati e risuscita morti, raccomanda spesso di non dire niente a nessuno. Quando, uscito da Cafàrnao, Simone viene a dirgli che tutti lo cercano, ordina di andarsene altrove (Mc 1,38). Ma adesso addirittura, una volta entrato semplicemente in una casa, vorrebbe rimanervi nascosto: come mai? Non dice egli stesso che una lampada non è fatta per stare sotto il moggio, ma sul candelabro, per illuminare tutta la stanza (Mt 5,15)? Il problema è capire cosa significhi stare sul candelabro e illuminare quelli che sono nella casa. Gesù rifiuta ogni forma di pubblicità: non vuole attirare i riflettori su di sé; al contrario, vuole essere lui fonte di luce. Ecco, egli non vuole mangiare, ma farsi cibo; non essere illuminato, ma illuminare; non ricevere consolazione, ma consolare. Lo scopo del segreto messianico è proprio di evitare questo malinteso: egli non vuole essere servito, ma servire (Mc 10,45); lo scopo è correggere la cattiva immagine di Dio e di re che abbiamo: Messia non è colui che domina, ma colui che dona la vita; non è chi ha un potere taumaturgico, ma chi prende su di sé il male altrui (Gv 1,29). Gesù vorrebbe rimanere nascosto: come seme sottoterra, per portare molto frutto (Mc 4,26-28); come corpo deposto dalla croce e riposto nel sepolcro (Mc 15,46), per donare la vita eterna. Vorrebbe rimanere nel nascondimento adesso, nella casa, perché sa che la sua manifestazione sarà sulla croce: quel legno sarà il candelabro sul quale verrà messa la lampada per illuminare tutti gli uomini; il Gòlgota sarà il monte sul quale sarà rivelata la città di Dio, luce del mondo (Gv 8,12).

