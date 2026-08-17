Welfare di prossimità: essere presenti nel quotidiano

C’è un tempo di cui il welfare deve tenere conto: quello delle persone, non quello degli orari. Eppure, viviamo in una società che accelera, che misura l’efficienza in minuti e liste d’attesa, mentre chi è più fragile, un anziano solo, una persona con disabilità, un malato cronico lontano dai grandi centri, resta indietro, schiacciato da un ritmo che non gli appartiene.

L’esigenza di un sistema che si potrebbe definire di “welfare di prossimità” nasce proprio da questa consapevolezza: curare non significa solo intervenire quando il bisogno esplode, ma essere presenti prima, accanto, nel quotidiano. Significa un medico di famiglia che conosce la storia di un paziente e non solo la sua cartella clinica. Significa infermieri di comunità che bussano alla porta di chi non può più uscire di casa. Significa un welfare radicato nei quartieri, non torri lontane raggiungibili solo con mezzi e tempo che molti anziani non hanno.

Non si tratta di nostalgia per un passato idealizzato, ma di una scelta di civiltà. Una società che accelera ha il dovere morale di rallentare almeno per chi non può correre. È qui che entra in gioco il principio di fraternità: non assistenzialismo, non pietà a distanza, ma riconoscimento che il benessere di ciascuno è legato a quello di tutti. Un sistema sanitario fraterno non lascia indietro chi è più lento; lo integra, gli costruisce percorsi su misura, lo considera parte attiva della comunità e non un peso da gestire. Questo richiede azioni concreti: reti territoriali più forti, telemedicina come strumento di inclusione e non di sostituzione del contatto umano, formazione di operatori capaci di ascoltare oltre che di curare. Richiede anche un cambio culturale: guardare all’anziano non come a un peso, ma come a una persona con diritti, desideri, dignità da custodire fino alla fine.

La buona notizia è che in molte realtà italiane questo modello sta già crescendo, spesso grazie a chi, operatori sanitari, volontari e cittadini, ha scelto di non arrendersi alla logica della velocità a tutti i costi. Sono esperienze che dimostrano come la prossimità non sia un lusso, ma una forma di intelligenza collettiva, che deve partire anche dalle nuove generazioni che hanno il dovere di dare il loro contributo concreto e ideale. Costruire un welfare di prossimità significa scommettere su un’idea di società in cui nessuno resta solo davanti alla malattia o alla fragilità. È una sfida organizzativa, certo, ma prima ancora è una scelta di umanità: rallentare per non lasciare indietro nessuno.