La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è stata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999. La data ricorda le sorelle Patria, Minerva e María Teresa Mirabal, attiviste dominicane uccise nel 1960 per essersi opposte alla dittatura di Trujillo, diventate nel tempo un simbolo di coraggio civile. Da allora questo momento è diventato un appuntamento globale. Governi, istituzioni, scuole, associazioni e cittadini organizzano ogni anno iniziative di sensibilizzazione, e in molti Paesi si apre un periodo di campagne che prosegue fino al 10 dicembre, Giornata dei diritti umani. Il messaggio è che la violenza contro le donne non è una questione privata, ma una violazione dei diritti umani che riguarda l’intera società.

Il significato della data sta nel tenere insieme tre piani. Il primo è la memoria: ricordare chi ha perso la vita e impedire che la violenza si riduca a statistica. Il secondo è la consapevolezza: riconoscere che la violenza assume forme diverse, fisiche, psicologiche, economiche, e che raramente è un gesto improvviso, perché si radica in stereotipi, disparità di potere e abitudini culturali tollerate troppo a lungo. Il terzo è l’impegno: trasformare l’attenzione di un giorno in azioni stabili, dalla prevenzione all’educazione, dalla protezione di chi chiede aiuto alla formazione di chi può raccoglierne la voce. I simboli che la accompagnano, il rosso delle panchine e delle scarpe, le piazze illuminate, le campagne social, servono a rendere visibile ciò che spesso resta nascosto. Il loro valore dipende da ciò che li segue: sono un punto di partenza, non un punto di arrivo.

Il verbo scelto dalle Nazioni Unite, eliminare, indica l’ambizione di fondo: non gestire il fenomeno, ma farlo cessare, attraverso un impegno globale e senza esitazione. Per questo la Giornata è insieme un omaggio e un invito rivolto a tutti, perché prevenire la violenza è una responsabilità condivisa, che si esercita nei luoghi e nei rapporti di ogni giorno.