“Per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l’ignoranza in cui l’avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le sue ali che avete tarpato, per tutto questo: in piedi, signori, davanti ad una Donna!”. Questo pensiero del drammaturgo e regista William James Bertozzo è tratto dallo spettacolo: “Chisciotte”, un libero adattamento del romanzo di Miguel Cervantes, ben si addice alla “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, istituita dall’ONU sin dal lontano 1999, e che si celebra il 25 novembre. Questo “Giorno”, non è una festa, ma è un “Giorno” per ricordare tutte quelle donne che non ci sono più, perché sono state uccise da chi diceva di amarle, quelle donne che hanno avuto paura di parlare, e anche quelle che hanno parlato e non sono state ascoltate dalla società.

La violenza sulle donne non può essere considerata uno dei tanti fatti di cronaca nera, che riempiono le pagine dei giornali, o “servono” ai tanti canali televisivi per dedicare trasmissioni o special a episodi che da nord a sud del mondo, da qualche anno si ripetono con troppa frequenza. Esiste anche una violenza che non lascia solo lividi, ma è silenziosa, fatta di parole che umiliano il genere femminile, fatta di sguardi e comportamenti che intimidiscono, di comportamenti che controllano, di libertà negate e di sogni soffocati. Inoltre non possiamo e dobbiamo ricordare, quello che spesso si consuma tra le mura domestiche, proprio nei luoghi in cui dovrebbero abitare l’amore, la fiducia, la sicurezza. Quello che maggiormente deve farci riflettere è che troppo spesso, la violenza nasce e cresce in quei contesti considerati apparentemente normali. Si nasconde dietro la gelosia scambiata per amore, dietro il desiderio di un possesso confuso con l’affetto, dietro la convinzione che una donna debba obbedire, giustificarsi o rinunciare alla propria libertà per non provocare addirittura la rabbia di qualcuno. Ma l’amore, quello vero, non controlla, non umilia, non minaccia e non fa paura. L’amore rispetta. E dove manca il rispetto non può esserci amore.

Così, il 25 novembre ci ricorda anche tutte quelle donne che non hanno avuto la possibilità di raccontare la propria storia, di chiedere aiuto un’ultima volta, di ricominciare. Dietro ogni femminicidio non c’è solo una vita spezzata, ma una persona con i propri desideri, le proprie aspirazioni, i propri affetti e soprattutto il proprio diritto di essere libera. Ci sono famiglie distrutte, figli privati di una madre. E non possiamo limitarci all’indignazione del giorno dopo, non bastano le scarpe rosse nelle piazze, le panchine dipinte di rosso, i nastri e le manifestazioni e le parole pronunciate durante le commemorazioni, se poi una volta trascorso il 25 novembre, tutto torna come prima. Questi simboli sono importanti perché mantengono viva la memoria, ma devono essere accompagnati da un cambiamento reale.

Occorre educare al rispetto fin dall’infanzia, insegnare ai ragazzi che la libertà dell’altro non è una minaccia, promuovere relazioni sane tra uomo e donna, e riconoscere i segnali della violenza e non giustificare mai comportamenti aggressivi o possessivi. Ma soprattutto questo giorno dovrebbe e deve essere un’occasione per ricordare che le donne, non devono essere semplicemente protette dalla violenza: devono essere libere di scegliere, di lavorare, di amare, di camminare da sole, di dire no, di cambiare idea, di costruire il proprio futuro e senza dover chiedere il permesso a nessuno. Una società cosiddetta civile, non si misura dalle leggi che approva, ma forse dalla cultura che riesce a costruire. Una cultura in cui nessuna donna debba aver paura di essere se stessa, in cui il rispetto non sia un’eccezione, ma la normalità, in cui la parità, non sia soltanto una parola pronunciata nelle occasioni ufficiali, ma una realtà vissuta ogni giorno. Nella “Lettera alle donne” scritta il 29 giugno del 1995 così si espresse Giovanni Paolo II: “Il mio grazie alle donne si fa pertanto appello accorato, perché da parte di tutti, si faccia quanto è necessario per restituire alle donne il pieno rispetto della loro dignità e del loro ruolo”.