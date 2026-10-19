Vaticano II, una Chiesa missionaria aperta al mondo e al dialogo

Tutta la comunità ecclesiale è chiamata a prendere coscienza della responsabilità missionaria, superando la divisione tra “paesi cristiani” e “paesi di missione”. Il Concilio Vaticano II ha ridefinito la missione della Chiesa non più come una semplice opera di conquista o conversione geografica, ma come una dimensione costitutiva dell’essere stesso della Chiesa. La Chiesa è per sua natura missionaria perché deriva dalla missione del Figlio e dello Spirito Santo, secondo il disegno di Dio Padre. Era l’11 ottobre del 1962. Giovanni XXIII pronunciò il celebre discorso (Gaudet mater ecclesia), in cui sottolineò che la Chiesa preferisce usare “le armi della misericordia piuttosto che quelle della severità”.

La sera dell’11 ottobre, durante una fiaccolata in Piazza San Pietro, il Papa si affacciò alla finestra e rivolse ai fedeli improvvisate parole piene di tenerezza, ricordando di guardare la luna che assisteva a quella notte. Quel giorno, la Chiesa cattolica spalancò porte e finestre nel dare l’avvio a un nuovo Concilio. Il 21° Concilio ecumenico nella storia bimillenaria del cristianesimo. Il secondo – da qui il suo nome – a svolgersi in Vaticano. Dopo che il primo era stato forzatamente interrotto nel luglio del 1870 dalle cannonate italiane contro le mura di Porta Pia. Cominciava così la Grande Avventura, nata dall’intuizione e dall’audacia profetica di Giovanni XXIII.

Ma, va anche detto, cominciava con un carico di difficoltà non indifferente: sia per le tante incognite che, come in ogni novità, gravavano sul suo futuro; sia, più ancora, per i settanta schemi sfornati dal lavoro preparatorio, e dov’era evidente l’impronta fortemente conservatrice della Curia romana. La stessa cerimonia di apertura, con la sua “sovrabbondanza” di fasto cerimoniale e di maestosità liturgica, sapeva non solo di antico, di barocco, ma – ed è quel che più colpiva – di un qualcosa di tenacemente ancorato a un passato che molti, troppi, nella gerarchia ecclesiastica, non volevano assolutamente toccare. Eppure, malgrado il Vaticano II fosse ancora tutto da scrivere, si avvertiva nell’aria una sensazione, anzi, di più, una voglia di nuovo, di diverso. Era solo l’inizio, ma quell’inizio – a leggerlo in profondità, senza paraocchi – portava i primi segni di un cambiamento di “scenario” rispetto a com’era prima. E io, da cronista dell’Agenzia Ansa, ebbi l’enorme fortuna di vedere e raccontare tutto questo. Frenando a fatica l’emozione di vivere quel momento storico.

Com’era già storia, visibilmente, la prima immagine di quell’11 ottobre. Dal Portone di Bronzo, e sbucando poi da sotto il colonnato, usciva un corteo che sembrava non finisse mai. I 2.500 vescovi procedevano lentamente, solennemente, verso il centro di piazza san Pietro. Le mitre tutte bianche, ma le facce anche nere, anche olivastre, e perfino gialle. Si capiva ch’erano vescovi autoctoni, nativi dell’Africa, dell’America Latina, dell’Asia: e non più, come anche nell’ultimo Concilio, presuli europei ch’erano stati “esportati” nei territori di missione per presiederne la vita ecclesiale. L’11 ottobre la Chiesa cattolica celebra appunto la memoria liturgica di Papa Giovanni XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli), ricordato come il “Papa buono” e l’iniziatore del Concilio Vaticano II. La missione non riguarda solo i battezzati, ma si apre a tutto il genere umano, promuovendo la pace, la giustizia sociale, il dialogo interreligioso e la costruzione della città terrena.