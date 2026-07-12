Vacanze estive: il valore del riposo tra storia, fede e riscoperta di sé

E adesso…in vacanza. Con l’arrivo dei mesi estivi di luglio e agosto, i più caldi e forse bollenti dell’anno, com’è tradizione si preparano borse, zaini, trolley e tutto quanto serve per lasciare le città e cercare di trascorrere qualche giorno di riposo, lontani dal caos del traffico e dello smog, così interi nuclei familiari sono pronti per raggiungere le località marine o montane, per cercare di ricaricare le batterie in vista poi del ritorno al lavoro. Le autostrade come sempre saranno affollate di veicoli e come al solito assisteremo alle ormai consuete file verso gli imbarchi per le isole.

E intanto il caldo da nord a sud la farà da padrone, come ogni estate. Ma è sempre stato così nel tempo passato? L’idea di trascorrere un periodo di riposo durante l’estate è molto antica. Nell’antica Roma esistevano le cosiddette “ferie”, erano giorni dedicati alle feste religiose e al riposo.

Le classi più abbienti spesso lasciavano la città per soggiornare in ville di campagna o al mare. Nel Medioevo non esistevano vere vacanze estive, per la maggior parte della popolazione: il lavoro agricolo raggiungeva proprio in estate il periodo più intenso. Tra il XVIII e il XIX secolo, l’aristocrazia europea iniziò a frequentare località termali e balneari per motivi di salute o di svago.

Le ferie retribuite come diritto dei lavoratori arrivarono molto più tardi, in Francia una svolta importante fu nel 1936, quando il governo di Leon Blum (1872-1950) introdusse due settimane di ferie pagate. In Italia il diritto alle ferie retribuite fu riconosciuto nel corso del XX secolo e venne poi sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana del 1948, che stabilisce il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite.

Le vacanze estive di massa, come le conosciamo oggi, si diffusero soprattutto negli anni ’50 e ’60, grazie all’aumento del benessere economico, alla diffusione dell’automobile, del turismo balneare e delle ferie pagate. Nel nostro Paese, divenne tradizione concentrare le ferie nel mese di agosto, anche per l’influenza della festività di Ferragosto, le cui origini risalgono alle “Ferie Augusti” istituite dall’imperatore Augusto nel 18 a.C.

Ma, le vacanze non rappresentano soltanto una pausa dalle fatiche quotidiane, ma sono anche un tempo prezioso per ritrovare se stessi, gli altri e Dio.

La Sacra Scrittura presenta il riposo come un dono di Dio. Dopo l’opera della creazione, Dio stesso si riposò, com’è scritto nella Genesi, il settimo giorno, non perché fosse stanco, ma per contemplare la bellezza di quanto aveva creato. Il riposo diventa così il tempo della gratitudine, della contemplazione e della gioia. S. Agostino (354-430) ci ricorda che: “Ci ha fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te”. Questa celebre affermazione sembra suggerire che il vero riposo non consiste semplicemente nell’interrompere il lavoro, ma nel ritrovare la pace interiore che nasce dall’incontro con Dio. Anche S. Benedetto da Norcia (480-547), nella sua Regola, vuole insegnarci l’equilibrio tra la preghiera, il lavoro e il riposo. Proprio il suo celebre “ora et labora”, mostra come ogni dimensione della vita abbia bisogno dell’altra: il lavoro senza riposo impoverisce la persona, mentre il riposo autentico prepara a vivere con maggiore responsabilità il proprio impegno quotidiano.

Per il filosofo Romano Guardini (1885-1968) le vacanze possono diventare un’occasione privilegiata per riscoprire il silenzio, la natura, la lettura, la preghiera e le relazioni familiari, imparando nuovamente a meravigliarsi davanti alla bellezza del creato. Le vacanze sono anche un tempo favorevole per ritrovare la qualità delle relazioni. La fretta quotidiana lascia spesso poco spazio all’ascolto reciproco, il tempo condiviso con la famiglia e gli amici permette invece di riscoprire il valore della presenza, della gratuità e dell’attenzione verso chi ci è accanto.

In definitiva le vacanze se vissute con semplicità, non sono mai tempo perso, ma ogni tempo di riposo diventa una specie di piccola anticipazione della pace promessa da Dio. Abbiamo così un’occasione per rigenerare il corpo, illuminare la mente, rafforzare il cuore e rinnovare lo spirito, affinché il ritorno agli impegni quotidiani sia segnato da uno sguardo più sereno, più libero e più ricco d’amore.