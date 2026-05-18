Una teologia tra cielo e terra

Il Concilio Vaticano II ha ricongiunto cielo e terra ridisegnando una nuova immagine di Chiesa, mistero di salvezza, e, nello stesso tempo, aveva delineato nuove relazioni tra Chiesa e mondo. E cioè le due grandi costituzioni: quella dottrinale, Lumen gentium, e quella pastorale, Gaudium et spes. Con un rovesciamento – specie nel secondo documento – del metodo che per secoli era stato impiegato dai Pontefici per interpretare la realtà, ovvero il metodo classico della neo-scolastica. La lezione conciliare è procedere a rovescio, si parte dal basso, dalle situazioni umane, e non più dall’alto, non più dalle enunciazioni scritturistiche, patristiche, dogmatiche, intese come principi generali, assoluti, intoccabili.

Leone XIV esorta a coltivare una teologia fondata sull’incontro personale e trasformante con Cristo e tesa a incarnarsi nelle concrete vicende dell’umanità odierna. Il Papa figlio spirituale di Sant’Agostino incoraggia i teologi a dialogare, oltre che con la filosofia, anche con la fisica, la biologia, le scienze economiche, quelle giuridiche, la letteratura, la musica, per “arricchirsi e arricchire, per portare il lievito buono del Vangelo nelle differenti culture, nell’incontro con credenti di altre fedi religiose e con i non credenti”. Per questo dialogo “ad extra” c’è bisogno del dialogo “ad intra”, cioè tra i teologi, nella consapevolezza che il volto di Dio può essere cercato solo camminando insieme. E’ stato l’uomo, infatti, ad allontanarsi da Dio, credendo così di poter essere più libero, padrone di sé stesso, delle proprie scelte. Ma sono stati anche i chierici, pretendendo di avere sempre più il monopolio del sacro, ad allontanare l’uomo da Dio.

Ed è stata poi la storia, sia con il suo imbarbarimento, le sue tragedie, sia con i suoi indubbi successi scientifici, e le conquiste del suo pensiero, a mettere in discussione la stretta connessione cielo-terra, e, quindi, il concetto stesso di Dio, la sua esistenza. Ma, a complicare ulteriormente le cose, ci si è messa la dottrina morale, rimasta a metà strada nel suo pur lodevole tentativo di rinnovamento. Una volta aveva come principale campo di investigazione la coscienza e i comportamenti della singola persona; ma, con il tempo, era rimasta invischiata nella logica dei divieti, dei doveri, e in una fedeltà ai principi che, se non maturata interiormente, finiva per essere molto astratta, formale. Così, per uscire da quella “gabbia” legalistica, la morale ha cominciato ad occuparsi della vita sociale, delle sue norme, delle sue leggi, insomma, di tutto ciò che rientra nella dimensione pubblica della Chiesa.

Riportando in primo piano uno degli aspetti fondamentali della fede, quello caritativo. Ci sono i poveri, anzitutto, al centro del Vangelo. Il passaggio però s’è compiuto solo in parte. La coscienza, espropriata della sua funzione primaria, si è sentita sempre più svuotata, smarrita. Ora, infatti, il confronto (e lo scontro) tra il bene e il male si svolgeva altrove, nel mondo. Quindi, fuori della coscienza. Dove, di conseguenza, si attenuava progressivamente la consapevolezza di ciò che comporta l’impegno morale del cristiano. E se è vero che si irrobustiva la percezione del cosiddetto “peccato sociale”, è altrettanto vero che si affievoliva il senso del peccato, inteso prima di tutto, ricordava san Tommaso, come “qualcosa di personale”. Papa Francesco ha detto no ad una “morale da scrivania” affinché la teologia sia “attenta alla vita reale”. Teologi, moralisti, missionari e confessori sono chiamati ad entrare in un rapporto vivo con il Popolo di Dio, attenti al grido degli ultimi. Per questo Jorge Mario Bergoglio raccomandava un discernimento nel segno della misericordia.