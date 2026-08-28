Una festa nata nel 1954: Leone XIV rinnova la devozione alla Madonna del Lago

Sabato 29 agosto, Papa Leone XIV presiederà l’eucarestia nella chiesa di Maria Santissima del Lago a Castel Gandolfo, al termine della celebrazione seguirà la processione e un tratto si svolgerà sulle acque del lago di Albano. Il pontefice percorrerà un tratto in barca, e sarà il primo vescovo di Roma, infatti i precedenti Paolo VI e Giovanni Paolo II, parteciparono alla processione restando sulla terraferma. La chiesa di Maria Santissima del Lago, conosciuta popolarmente come Madonna del Lago, fa parte della diocesi suburbicaria di Albano, sulle rive del lago omonimo, nel comune di Castel Gandolfo, inoltre è una rettoria della collegiata di San Tommaso.

La festa della Madonna del Lago, caratterizzata dalla processione della statua della Vergine, prima lungo le rive e poi, negli anni più recenti, sulle acque del lago, accompagnata dalle imbarcazioni dei fedeli, affonda le sue radici nel 1954, durante l’Anno Mariano, indetto da Pio XII (1939-1958) per il centenario della proclamazione del dogma dell’Immacolata. La tradizione ci racconta che l’iniziativa della festa, fu presa da don Dino Sella (1895-1964) l’allora parroco salesiano di San Tommaso da Villanova, proprio nel 1954, e la singolare festa si celebra ogni anno l’ultimo sabato di agosto. E’ importante sottolineare che la festa è anteriore alla costruzione della chiesa della Madonna del Lago, e fu Paolo VI (1963-1978) a far costruire nel 1966 la chiesa, che venne consacrata dallo stesso pontefice il 15 agosto del 1977.

Il progetto fu affidato all’ingegnere Francesco Vacchini, direttore tecnico della Fabbrica di San Pietro, la sua struttura richiama una grande vela e si affaccia direttamente sul lago. La chiesa doveva essere non molto grande, perché oltre i periodi di maggiore affluenza turistica, alla popolazione stabile si riduceva drasticamente. Lo stesso ingegnere Francesco Vacchini aveva spiegato che la costruzione della chiesa doveva rispondere a tre esigenze: essere simbolo evidente della presenza cristiana, offrire spazio sufficiente e confortevole ad almeno seicento persone nelle torride giornate estive, e poter accogliere durante l’inverno non più di una cinquantina di fedeli, senza che si sentissero sperduti in una chiesa vasta e semideserta. Le stazioni della Via Crucis, la statua della Madonna, il tabernacolo ed una “ Pietà “ furono donate da Paolo VI:

La statua della Vergine è opera di Tommaso Gismondi (1906-2003) è una bellissima scultura in bronzo, il volto e le linee della Madonna, riflettono un senso profondo di grazia e raccoglimento, tipico dell’arte sacra del Novecento italiano. Nel consacrare il sacro edificio Paolo VI così si rivolse ai presenti nel corso dell’omelia: “Chissà se avrò ancora io – vecchio come sono – il bene di celebrare con voi questa festa. Vedo approssimarsi le soglie dell’aldilà e perciò prendo occasione da questo incontro felicissimo per salutarvi tutti, per benedire le vostre famiglie, i vostri lavori, le vostre fatiche, le vostre sofferenze, le vostre speranze, le vostre preghiere. La Madonna dia a queste mie preghiere l’efficacia e la realtà che desidero abbiano. Siate benedetti nel nome di Maria”.

Giovanni Paolo II (1978-2005) durante il suo lungo pontificato, celebrò la Santa Messa il 2 settembre 1979. Don Tadeusz Rozmus il parroco della parrocchia di S. Tommaso di Villanova a Castel Gandolfo, ricorda che proprio quest’anno saranno quattrocento anni, da quando Urbano VIII (1623-1644) nel 1626 inaugurò qui la villeggiatura pontificia e dei 32 Papi succeduti, soltanto sedici, hanno abitato con regolarità la residenza. Bisogna ricordare che prima della presenza dei Papi, l’altura di Castel Gandolfo, fu sede di insediamenti preromani e romani, di ville aristocratiche, mentre la più importante residenza fu sicuramente quella dell’imperatore Domiziano (81-96) i cui resti sono compresi ancora oggi nell’area delle Ville Pontificie.