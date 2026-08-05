Opinione

Ulisse e Itaca: il significato senza tempo del viaggio raccontato da Omero

Di Italo D'Angelo
Immagine creata con ChatGtp

Ho visto il film: L’Odissea e mi sono chiesto perché questa storia, scritta quasi tremila anni fa, continui ad affascinare uomini e donne di ogni età. La risposta, forse, è semplice: perché non racconta il viaggio di un eroe, ma quello di ciascuno di noi. Ognuno ha la propria città di Troia da lasciare, il proprio mare da attraversare, le proprie tempeste da affrontare. Ognuno incontra le sue Sirene, che promettono felicità senza fatica; i suoi Ciclopi, che rappresentano la forza senza giustizia; le sue Calipso, che invitano a rinunciare ai propri sogni in cambio di un’illusione di serenità.

E, come Ulisse, tutti portiamo nel cuore un’Itaca. Non è soltanto un luogo: è il desiderio di tornare a ciò che conta davvero, agli affetti, ai valori, alla parte più autentica di noi stessi. Forse è questo il segreto dell’Odissea. I secoli passano, cambiano le navi, cambiano le città, cambiano le tecnologie. Ma il cuore dell’uomo resta lo stesso: continua a cercare un senso, una casa, qualcuno che lo attenda.

I classici non sono immortali perché sono antichi. Sono immortali perché, ogni volta che li rileggiamo o li rivediamo, ci parlano di noi. Mi piace concludere con un pensiero che credo avrebbe condiviso anche Omero: la meta non è il luogo in cui arriviamo, ma la persona che diventiamo durante il viaggio.

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