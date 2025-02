Lo Stato sociale, strumento essenziale per garantire pari opportunità

Il welfare, inteso come sistema di protezione sociale a tutto campo, riveste un ruolo fondamentale nell’accrescere il benessere collettivo e nel rispondere ai bisogni dei cittadini. In un mondo sempre più globalizzato e segnato da disuguaglianze sociali ed economiche, il cosiddetto “Stato sociale” diventa uno strumento essenziale per garantire pari opportunità, accesso ai servizi fondamentali e sicurezza economica per le persone, in particolare per i gruppi più vulnerabili.

Il concetto di welfare si fonda sulla solidarietà e sulla giustizia sociale, valori che sono alla base della Dottrina Sociale della Chiesa. Quest’ultima, infatti, sottolinea l’importanza di un’economia che non sia solo al servizio del profitto, ma che metta al centro la dignità umana e il bene comune. La stessa richiama il principio della solidarietà, che implica una responsabilità reciproca tra individui, famiglie e istituzioni, e il principio della sussidiarietà, che suggerisce che le soluzioni ai problemi sociali debbano partire dalla base, dalle famiglie e dalle comunità, ma con il supporto delle autorità pubbliche che garantiscano l’equità e l’accesso a tutti.

Un sistema di welfare adeguato risponde ai bisogni primari dei cittadini, come l’istruzione, la sanità, la casa, la disabilità e la pensione. Tuttavia, lo stesso, non si limita solo a soddisfare esigenze materiali. Esso deve anche promuovere la crescita umana e sociale, favorendo l’inclusione, la partecipazione e la coesione sociale. La Dottrina Sociale della Chiesa conferisce grande valore alla centralità della persona e della sua capacità di contribuire al bene comune, attraverso il lavoro, la famiglia e la comunità. Il benessere collettivo, secondo la visione cristiana, non può essere raggiunto senza un impegno congiunto per ridurre le disuguaglianze e promuovere una giustizia economica che permetta a tutti di vivere dignitosamente. La Chiesa quindi, attraverso la DSC, invita i governi e le istituzioni a costruire politiche sociali che non si limitino a rispondere ai bisogni immediati, ma che investano in progetti di lungo termine, capaci di rompere il ciclo della povertà e della marginalizzazione sociale.

In conclusione, pertanto, il welfare non costituisce solo una risposta alle necessità materiali, ma rappresenta un atto di giustizia sociale che promuove l’inclusione e il rispetto della dignità umana. La Dottrina Sociale della Chiesa offre a tutti noi una guida a cui ispirarci per costruire un sistema di welfare che favorisca una vera solidarietà, dove le risorse sono distribuite in modo equo e ogni persona ha la possibilità di vivere una vita dignitosa. Se saremo in grado di fare ciò, porremo le basi di un futuro migliore e più attento ai cittadini in maggiore difficoltà da cui, nessuno di noi, può in alcun modo prescindere.