Spazio all’autonomia: l’inclusione non pesi solo sui genitori

Quando si parla del tempo libero delle persone con disabilità, il primo pensiero va quasi sempre alla famiglia. Nella maggior parte dei casi, infatti, sono i genitori o i familiari a organizzare le attività, gli spostamenti e i momenti di svago. Al contrario, quando immaginiamo il tempo libero di qualsiasi altra persona, pensiamo spontaneamente agli amici, al cinema, a una pizza, a uno spettacolo o a una serata trascorsa in compagnia. Questa differenza di prospettiva evidenzia quanto ci sia ancora da fare. È certamente importante che le famiglie imparino a guardare il proprio familiare con disabilità con occhi diversi, riconoscendone le potenzialità e favorendone l’autonomia. Tuttavia, questo cambiamento non può gravare esclusivamente su di loro. Perché sia davvero possibile, è indispensabile che anche la comunità sia pronta ad accogliere e sostenere le persone con disabilità nella gestione del loro tempo libero.

Occorrono innanzitutto spazi progettati secondo criteri di accessibilità e inclusione, luoghi in cui ogni persona possa sentirsi accolta e partecipare pienamente alla vita sociale. Parchi, aree gioco, percorsi, edifici e attrezzature dovrebbero essere pensati per essere fruibili da tutti, rispettando le diverse esigenze senza creare separazioni. Giochi sensoriali, strutture prive di barriere architettoniche e attività che favoriscano lo sviluppo delle capacità motorie, cognitive e relazionali rappresentano strumenti preziosi per costruire ambienti realmente inclusivi. Ma le strutture, da sole, non bastano. È fondamentale creare un contesto culturale capace di valorizzare la diversità come una risorsa. In questo percorso la scuola riveste un ruolo decisivo: educare i bambini fin da piccoli al rispetto, alla conoscenza e all’inclusione significa formare cittadini più consapevoli, pronti ad accogliere e sostenere chi vive una condizione di disabilità. Comprendere che ogni persona ha qualcosa da offrire alla comunità è il primo passo per costruire una società più giusta.

Altrettanto importante è il rapporto con il territorio. Associazioni, cooperative, istituzioni e realtà del volontariato devono lavorare in rete, condividendo progetti, spazi e attività. Solo attraverso una collaborazione stabile è possibile diffondere una cultura dell’accoglienza e creare opportunità concrete di partecipazione, favorendo relazioni autentiche tra persone con e senza disabilità. Il traguardo a cui molti ragazzi con disabilità aspirano è semplice ma fondamentale: poter vivere il proprio tempo libero al di fuori dell’ambiente familiare, scegliendo liberamente come impiegarlo e con chi condividerlo. Garantire questa possibilità significa riconoscere un diritto essenziale, che permette di costruire relazioni, sentirsi parte della comunità e vivere esperienze alla pari con gli altri. In questo modo anche la famiglia può immaginare un futuro diverso, nel quale non rappresenta più l’unico punto di riferimento, mentre la persona con disabilità conquista maggiore autonomia, serenità e una migliore qualità della vita. Inoltre, vivere esperienze di socializzazione e di svago contribuisce a prevenire l’isolamento, la solitudine e il possibile aggravarsi delle difficoltà.

Anche io, nel mio piccolo, mi riconosco nella figura della mamma protettiva. Mio figlio autistico, che presto frequenterà le scuole secondarie di secondo grado, sta iniziando a chiede con decisione i suoi spazi di autonomia. Da una parte questa crescita mi rende felice; dall’altra non posso nascondere le mie paure. Temo che possa incontrare persone poco affidabili, che qualcuno possa approfittare della sua spontaneità o della sua ingenuità. Eppure, giorno dopo giorno, è proprio lui a insegnarmi che posso fidarmi. Lo vedo quando va da solo in panetteria a comprare la focaccia, dove ormai tutti lo conoscono, quando entra in cartoleria per acquistare un quaderno o quando trascorre il pomeriggio all’oratorio con i suoi amici più cari. Sono piccoli gesti che raccontano una conquista importante. Le persone con disabilità hanno il diritto di vivere il proprio tempo libero secondo i propri desideri, di scegliere le attività che preferiscono e di decidere con chi condividere quei momenti, proprio come qualsiasi altra persona.