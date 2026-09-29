Senza riparo né dal caldo né dal freddo: le due facce della povertà energetica

La povertà energetica è un fenomeno che negli ultimi anni ha smesso di essere un’eccezione per diventare, in molte case italiane ed europee, una condizione ricorrente. Si manifesta quando una famiglia non riesce a garantirsi un livello adeguato di comfort termico nella propria abitazione, per ragioni economiche, per l’inefficienza dell’edificio in cui vive, o per l’aumento dei costi dell’energia. Non si tratta soltanto di una questione di bollette, ma di un intreccio tra reddito, qualità abitativa e accesso ai servizi essenziali.

In Italia il problema riguarda oggi circa 5,3 milioni di persone, un dato che restituisce la dimensione tutt’altro che marginale del fenomeno. In autunno e in inverno questa condizione assume il volto più conosciuto: la povertà da riscaldamento. Riguarda chi è costretto a tenere il termostato più basso del necessario, a riscaldare solo alcune stanze della casa, o a rinunciare del tutto al riscaldamento nei giorni più freddi. Le conseguenze non sono solo di comfort: l’umidità, le muffe e le basse temperature interne sono associate a un peggioramento delle patologie respiratorie e cardiovascolari, soprattutto tra gli anziani e i bambini.

Meno raccontata, ma in crescita costante, è la povertà da raffreddamento estivo. Con l’aumento delle ondate di calore dovute agli effetti dei cambiamenti climatici, molte abitazioni, spesso le stesse che soffrono di scarso isolamento in inverno, diventano nei mesi caldi ambienti difficili da vivere. Chi non può permettersi un condizionatore, o sostenerne i costi di utilizzo, si trova esposto a temperature interne che possono superare quelle esterne, con rischi concreti per la salute nelle giornate di calura più intensa. Il fenomeno colpisce in particolare i centri urbani, dove l’effetto “isola di calore” amplifica le temperature percepite negli edifici più datati.

Le due facce della povertà energetica condividono spesso le stesse cause strutturali: edifici costruiti decenni fa, con scarso isolamento termico, infissi datati e impianti poco efficienti. A queste si aggiungono fattori economici, come l’oscillazione dei prezzi dell’energia sui mercati internazionali, e fattori sociali, come la crescita dei nuclei familiari a basso reddito o in affitto, che hanno minore possibilità di intervenire sulla riqualificazione energetica delle case in cui vivono. Il tema, un tempo confinato agli inverni più rigidi, oggi si estende dunque lungo l’intero arco dell’anno, seguendo l’andamento delle temperature estreme che si fanno sempre più frequenti.

Comprendere la povertà energetica nella sua doppia dimensione, invernale ed estiva, è un primo passo per inquadrare correttamente un problema che riguarda non solo l’ambiente in cui viviamo, ma la salute pubblica e la coesione sociale delle nostre comunità. In tal senso è importante promuovere percorsi educativi rispetto al consumo energetico come anche fornire le competenze necessarie per comprendere i cambiamenti opportuni per un’efficientamento energetico.