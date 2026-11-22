Ci sono momenti nella vita in cui ci si sente profondamente soli, anche quando si è circondati da tante persone. Si sorride, si conversa, si condividono momenti, ma dentro si avverte un vuoto difficile da spiegare. È come se nessuno riuscisse ad arrivare davvero alla nostra anima, a comprendere i nostri silenzi, a intuire le nostre inquietudini. È una solitudine che non dipende dall’assenza degli altri, ma dalla mancanza di quella vicinanza autentica di cui tutti abbiamo bisogno. Eppure, proprio in quei momenti, la fede può diventare una luce. Gesù stesso ha conosciuto la solitudine: nel Getsemani, nell’ora più difficile, chiese ai suoi discepoli di restare accanto a Lui e vegliare.

Ma essi si addormentarono. Anche Lui conobbe l’abbandono, l’incomprensione e il dolore di non trovare accanto a sé chi avrebbe voluto. E tuttavia non smise di affidarsi al Padre. Forse è questo l’insegnamento più grande: quando gli uomini non riescono a raggiungerci, possiamo ancora rivolgerci a Dio. La preghiera non sempre cambia le circostanze, ma può cambiare il modo in cui le affrontiamo. Ci restituisce coraggio, ci aiuta a ritrovare la speranza e ci ricorda che la nostra vita ha un valore che non dipende dall’attenzione o dall’affetto che riceviamo dagli altri.

Non dobbiamo vergognarci della nostra fragilità. Anche le lacrime possono essere una preghiera, anche il silenzio può diventare un dialogo con il Signore. E forse, quando ci sentiamo più soli, dovremmo ricordare le parole di Gesù: “Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. Non siamo mai veramente soli se custodiamo nel cuore questa promessa.

Gli uomini possono non accorgersi della nostra solitudine, ma Dio conosce ogni nostra inquietudine. E quando il cuore non trova una mano a cui aggrapparsi, può sempre trovare quella del Padre.