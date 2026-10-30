Sant’Alfonso Rodriguez, il portinaio che apriva a tutti la porta del cuore

Alfonso Rodriguez (1531-1617) nacque a Segovia, una città a nord-ovest di Madrid, mentre il re di Spagna era Carlo V, dal 1516 al 1556, ma per tutti era Carlo I, proprio quando la penisola iberica dominava mezzo mondo. Egli era figlio di un commerciante di panni, cosa che farà anche lui, si sposa con Maria Suarez nel 1557, ma la sua vita cambiò totalmente dopo che in meno di tre anni perse proprio la moglie e i tre figli, due maschi e una femmina.

L’Europa era ancora attraversata dalle conseguenze della Riforma protestante, iniziata nel 1517, e dalla risposta della Chiesa cattolica, che aveva trovato nel Concilio di Trento (1545-1563) un momento fondamentale di rinnovamento religioso e disciplinare.

In questo contesto si sviluppò la Compagnia di Gesù, fondata da Sant’Ignazio di Loyola (1491-1556) e approvata da Paolo III (1534-1549) nel 1540.

A trentacinque anni, rimase vedovo e senza figli, nella sua biografia si legge: “Dio gli tolse tutto, per dargli tutto”. Vuole farsi gesuita, ma non conosce il latino e prova ad impararlo nel Collegio di Barcellona, ma non vi riesce.

Il provinciale dei Gesuiti P. Antonio Cordeses (1518-1601) scrive: “Non è adatto agli studi, ma è adatto alla santità”. Lo ammettono come fratello coadiutore, il gradino più basso, non sacerdote, ma inserviente, nel Collegio di Montesion a Palma di Maiorca, era il 1571. Poi gli danno l’incarico più umile e forse più semplice allo stesso tempo, quello di portinaio.

Davanti alla porta di quel Collegio, passavano studenti, nobili, poveri, malati, marinai e anche il viceré di Maiorca, questa importante carica fu creata nel 1576 e Alfonso durante il lungo periodo di portinaio, ben quaranta sei anni, vedrà passare ben otto viceré. E Alfonso non apriva solo la porta di legno del Collegio di Palma di Maiorca, ma ad ognuno e per ognuno aveva una parola, teneva piccoli e semplici bigliettini con frasi spirituali.

Egli non scrisse trattati, ma “Memorie” su ordine dei superiori, la sua idea era semplice e potremmo aggiungere, anche attuale: “Fai la cosa più piccola, e Dio ti affiderà le più grandi”. Chiamava ogni apertura di porta: “Aprire la porta a Gesù” e quando qualcuno bussava, diceva: “Vengo, Signore”. Quello di portinaio anche se era il suo un lavoro, che ai più, poteva apparire poco importante agli occhi del mondo, Alfonso seppe trasformarlo in un’autentica missione spirituale.

Considerava ogni incontro un’occasione per esercitare la carità, ascoltava coloro che soffrivano per tutti aveva una parola di conforto, la sua disponibilità e la sua saggezza attirarono numerose persone, che si rivolgevano a lui per ricevere consigli spirituali.

La porta che egli apriva diventava il simbolo di una vita aperta soprattutto agli altri, e la sua spiritualità aveva le radici nella preghiera e nella continua ricerca di Dio, proprio la preghiera, per lui rappresentava una fonte di forza, un modo per affrontare le difficoltà, e mantenere sempre vivo il desiderio di servire il prossimo.

Egli non fu un grande predicatore, non ricoprì incarichi di governo e non divenne famoso per importanti opere materiali, ma la sua influenza era nata dalla coerenza tra ciò che credeva e il modo in cui viveva. La sua umiltà non era debolezza, ma consapevolezza che il valore di una persona non dipende dalla posizione che occupa, con Alfonso, riscopriamo il valore dell’accoglienza, proprio nel nostro tempo, in cui molte persone stanno sperimentando solitudine, indifferenza e addirittura esclusione. Morì a Palma di Maiorca nel 1617, dopo aver trascorso gran parte della sua vita religiosa al servizio della comunità gesuita e le sue spoglie mortali sono custodite nella chiesa di Nostra Signora di Montesion a Palma di Maiorca, proprio presso il collegio dove faceva il portinaio.

Attraverso un incarico apparentemente modesto, seppe lasciare un segno indelebile nella vita di numerose persone, diventando un esempio di santità vissuta nella quotidianità. Nel 1825 Leone XII (1823-1829) lo beatificò, mentre Leone XIII (1878-1903) lo proclamerà santo nel 1888, e fissandone il suo ricordo al 31 ottobre.