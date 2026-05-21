Santa Rita: la monaca di Cascia simbolo di pace e riconciliazione

In ogni chiesa grande o piccola che sia, si trovano le statue che raffigurano due santi tra i più conosciuti e i più famosi ai quali tutti i credenti si rivolgono: Sant’Antonio da Padova (1195-1231) e Santa Rita da Cascia (1381-1457). Il 22 maggio la Chiesa ricorda la figura della monaca agostiniana Rita da Cascia, al secolo Margherita Lotti.

Rita era nata a Roccaporena, una piccola frazione poco distante da Cascia, nell’Umbria, i suoi genitori Antonio e Amata, svolgevano la funzione di “pacieri”, un ruolo assegnato secondo gli Statuti dal Comune di Cascia, essi avevano il compito di pacificare i contendenti, al fine di evitare stragi tra famiglie in conflitto.

Si racconta che, mentre Rita era ancora in fasce, uno sciame di api bianche entrò nella sua culla e le si posò intorno alla bocca senza pungerla. L’evento fu interpretato come un segno di purezza e santità futura. Fin da giovane Rita desiderava entrare in convento, ma secondo le tradizioni del tempo fu data in sposa a Paolo Mancini, un uomo dal carattere duro e coinvolto nelle lotte tra fazioni locali, le nozze furono celebrate nella chiesa di S. Montano a Roccaporena.

L’Italia del Quattrocento non era ancora uno Stato unito: il territorio era diviso in numerosi comuni, signorie e stati regionali spesso in conflitto tra loro. In molte città dominavano vendette familiari, rivalità politiche e violenza armata. Anche l’Umbria viveva questa situazione di instabilità.

Pochi anni dopo Rita divenne madre di due figli, forse gemelli: Giangiacomo e Paolo Maria, essi crebbero assimilando le regole della comunità casciana, che riteneva legittima la vendetta. Dopo diciotto anni di matrimonio, Paolo fu ucciso, forse vittima delle lotte tra fazioni e vendette familiari molto diffuse nell’Italia del tempo. Da quel momento Rita visse con il timore di perdere anche i figli, perché aveva saputo che gli uccisori del marito erano decisi ad eleminare gli appartenenti al cognome Mancini. Ma, qualche anno dopo i figli, a causa di una malattia, forse la peste, morirono entrambi, lasciando la madre da sola.

Così dopo l’assassinio del marito e la morte dei suoi figli, Rita si rifugia nella preghiera e all’età di trentasei anni, entra nel monastero agostiniano di S. Maria Maddalena a Cascia. E in quel monastero riceverà l’abito e la Regola di S. Agostino dedicando tutta la sua vita da religiosa alla preghiera, alla contemplazione e alla penitenza, divenne per tutti un esempio di pace e riconciliazione. In un tempo segnato dall’odio e dalle vendette, il suo messaggio era rivoluzionario: perdonare invece di combattere.

Sono tanti i fatti e gli avvenimenti che ci parlano della vita di Rita nel monastero, egli ricevette la ferita della spina sulla fronte — chiamata tradizionalmente “stigma della corona di spine” — intorno al 1432, quando aveva circa 51 anni. Secondo la tradizione, l’episodio avvenne mentre ascoltava una predica sulla Passione di Cristo fatta dal francescano Giacomo della Marca (1393-1476) il venerdì santo, e in quell’occasione Rita avrebbe pregato intensamente di poter condividere le sofferenze di Gesù e una spina della corona si sarebbe conficcata nella sua fronte, lasciandole una ferita dolorosa che portò fino alla morte.

Un giorno, nel convento, la superiora affidò a Rita un compito apparentemente inutile: annaffiare ogni giorno un ramo secco conficcato nel terreno. Rita obbedì con umiltà per anni, finché il ramo germogliò diventando una vite viva. Ancora oggi nel monastero si mostra una vite legata a questo episodio.

Leggiamo in una vecchia cronaca che sull’esempio dei suoi genitori, Rita si adoperò anche come paciera. Un giorno, un evento sconvolge Cascia e sicuramente non lascia indifferente Rita. Nel 1426, scoppia una vera battaglia tra sostenitori della “tabulella Bernardiniana”, la famosa iscrizione YHS usata per indicare Gesù Salvatore degli uomini, e i domenicani uniti agli agostiniani, con a capo il frate teologo Andrea, erano contrari al motto di S. Bernardino da Siena (1380-1444).

L’Ordine Agostiniano voleva completare l’iscrizione Bernardiana con il trigramma XPS = Cristo; così facendo sarebbero state messe bene in evidenzia le due nature inscindibili del Salvatore: quella umana e quella divina. La tensione purtroppo degenrò in una serie di delitti in cui sicuramente la Santa si è prodigata per riportare la pace. Non a caso, nel suo sarcofago solenne – oggi conservato nella cella di Santa Rita – è riportata tanto la formula Bernardiniana “YHS”, quanto quella introdotta dagli agostiniani come “XPS”.

Poco prima della morte, durante un inverno molto rigido, Rita chiese a una parente di andare nel suo vecchio giardino a Roccaporena. La donna trovò sorprendentemente una rosa fiorita e alcuni fichi maturi, nonostante la neve. Per questo la rosa è diventata uno dei simboli della santa.

Rita morirà il 22 maggio 1457, costretta a letto per molto tempo a causa di una malattia debilitante, nel monastero di Cascia, la tradizione racconta che mosse da mani invisibili, le campane iniziarono a suonare, chiamando la cittadinanza, che subito accorse ad onorare Rita.

Nel 1457 per iniziativa delle autorità comunali, i primi miracoli attribuiti a Rita, cominciano ad essere riportati e trascritti nel “Codex miracolorum”. Sarà Urbano VIII (1623-1644) il 19 ottobre del 1623 a proclamarla beata, mentre Leone XIII (1878-1903) il 24 maggio del 1900 a iscriverla nel registro dei santi.

Il corpo di Rita, riposa all’interno del santuario a lei dedicato, e secondo alcune fonti storiche, il primo a definire Santa Rita come “avvocata degli impossibili”, fu l’eremita portoghese Francisco de Brito nel 1710.

Questo titolo si diffuse nelle biografie e nella devozione popolare fino a trasformarsi nell’espressione “Santa degli impossibili” o “dei casi impossibili”.