Santa Cristina, la fede incrollabile della martire venerata da secoli

Il padre, irritato dal comportamento di Cristina e soprattutto dalla sua scelta verso il cristianesimo, la denunciò alle autorità. La tradizione racconta che Cristina fu sottoposta a numerose torture, ma sopravvisse miracolosamente a molte di esse. Si racconta, infatti che un angelo la confortò e la nutrì, mentre i simulacri degli dei caddero misteriosamente in pezzi. Il padre volle punirla, e la condannò al supplizio della ruota, sotto al quale ardevano le fiamme. Cristina, sopravvisse e, portata in prigione, venne miracolosamente guarita da tre angeli.

Urbano spaventato da tanti prodigi, e inferocito per la conversione al Cristianesimo, ordinò che la figlia fosse gettata nel lago, con una grande pietra legata la collo. Ancora una volta gli angeli la salvarono, facendo galleggiare la pietra sulle acque e riportando la fanciulla a riva. Dopo la morte del padre, altri governatori continuarono la persecuzione nei confronti della giovane Cristina. Infine, la fanciulla sarebbe stata uccisa con il lancio di frecce, ottenendo così la palma del martirio. Sebbene molti particolari appartengono alla tradizione religiosa e non possono essere verificati storicamente, la figura di Santa Cristina divenne ben presto oggetto di grande venerazione. La “Passione” di Santa Cristina è giunta in moltissime redazioni di epoche diverse. Il testo più antico, ad oggi conosciuto, risale alla prima metà del V secolo ed è contenuto in un papiro proveniente da “Oxjrhynchos” in Egitto e pubblicato nel 1911.

Purtroppo di questo importante e antico testo è giunto a noi non completo, ma il frammento è tradotto perfettamente, quindi totalmente ricostruibile, negli Atti latini della martire, in particolare nel cosiddetto codice “Farfense29” risalente al IX secolo, contiene una raccolta di “Vite dei Santi”, e fa parte della celebre collezione di manoscritti provenienti dall’antica Abbazia benedettina di Farfa, a Fara Sabina, vicino Rieti, e il codice è considerato un’importante testimonianza della cultura monastica medievale. Il testo della “Passione” di Cristina, ebbe una grande fortuna letteraria, sia in lingua greca che latina, tanto da influenzare altri celebri “passioni” come quelle di Barbara, Palazia, Laurenzia e della “moderna” Filomena. Cristina, il cui nome significa, “consacrata a Cristo”, venne sepolta fuori le mura di Bolsena e il suo sepolcro divenne luogo di pellegrinaggio, nel 1880 alcune reliquie della santa, furono ritrovate in un sarcofago posto sotto la basilica a lei intitolata. C’è da aggiungere che gran parte delle reliquie furono traslate tra il 1154 e il 1166 nella cattedrale di Palermo, città che aveva eletto la santa patrona della città insieme a Sant’Agata, Santa Ninfa e Santa Oliva. La Chiesa ricorda questa giovane martire il 24 luglio.