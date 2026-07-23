Nella città di Bolsena, che si trova vicino Viterbo, e che sorge sulle rive del lago, il più grande di origine vulcanica d’Europa, visse tra la fine del III e l’inizio del IV secolo Santa Cristina. La giovane era figlia di un importante funzionario pagano, ben presto si convertì al cristianesimo e decise di dedicare la sua vita a Gesù. In alcune versioni della sua “Passio”, si racconta che il padre Urbano, era indicato come “magister militum”, o come comandante del presidio militare di Bolsena. Il padre la educò secondo la religione romana e la circondò di ricchezze, ma la giovane si avvicinò presto al cristianesimo. Cristina aveva solo undici anni, quando venne rinchiusa dal padre in una torre, insieme a dodici ancelle, affinché venerasse i simulacri degli dei, come una vergine vestale. Ma la giovane rifiutò di onorarli, perché già conosceva nel suo cuore il vero Dio.
Santa Cristina, la fede incrollabile della martire venerata da secoli
Ricevi sempre le ultime notizie
Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.
Stay Connected
Seguici sui nostri social !
Scrivi a In Terris
Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo: