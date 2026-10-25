San José Gregorio Hernández, il medico dei poveri che unì scienza e fede

Giuseppe (Josè) Gregorio Hernandez Cisneros (1864-1919) nacque a Isnotù, una piccola località nello stato di Trujillo, nella cordigliera andina del Venezuela. Il periodo in cui egli visse, il suo Paese era appena uscito dalla Guerra Federale svoltasi dal 1859 al 1863. E’ ancora un paese rurale, povero diviso tra “caudillos” liberali e conservatori. I “caudillos” erano i capi militari e politici che governarono gran parte dell’America Latina per tutto l’Ottocento e l’inizio del Novecento, subito dopo l’indipendenza dalla Spagna. Giuseppe era il primo di sei fratelli, figlio di un negoziante, a tredici anni lascia il suo paese per andare a Caracas, ha un desiderio vuole studiare legge, ma il padre lo convince a iscriversi alla facoltà di medicina.

Si laurea il 29 giugno del 1888 all’Università Centrale del Venezuela e il Presidente della Nazione Juan Pablo Rojas Paul dal 1888 al 1890, intuendone il talento di questo giovane medico, lo manda con una borsa di studio statale in Europa. Tra il 1889 e il 1891 egli si trova tra Parigi e Berlino, nei laboratori di Mathias Duval (1844-1907) e Isidore Straus (1845-1912) allievi del francese Louise Pasteur (1822- 1895) fondatore della moderna microbiologia. Si specializza così in microbiologia, batteriologia, istologia normale e patologica e fisiologia sperimentale, in quell’occasione impara altre lingue: francese, tedesco, inglese, italiano e si diletta a dipingere e a suonare il pianoforte. Nel 1891 torna in Venezuela, con i primi microscopi iniziando ad insegnare all’Università, fonda la prima cattedra di Batteriologia in America Latina, egli si può giustamente considerare il padre della medicina scientifica venezuelana.

Oltre ad essere un importante studioso, Hernandez era un uomo profondamente religioso. Considerava la medicina una missione al servizio degli altri e curava gratuitamente molte persone che non potevano permettersi le cure, e in numerose occasioni aiutava anche i pazienti ad acquistare le medicine necessarie.

Nel 1899 entra nell’ Ordine Francescano Secolare, nel 1908 tenta la vita monastica: entra nella Certosa di Farneta a Maggiano, una frazione di Lucca, scegliendo di farsi chiamare Fra Marcello, ma per problemi di salute dovette abbandonare la Certosa, dopo appena nove anni, anche se manterrà lo stile di vita dei certosini. Proverà ad entrare qualche anno più tardi al Pio Collegio Latino Americano a Roma, situato a quell’epoca nel rione Prati e poi successivamente trasferito non lontano dal Gianicolo, con lo scopo di diventare sacerdote, ma la salute lo ferma. Comprende allora che la sua vocazione sarà quella di restare laico, celibe e medico, l’apostolato sarà il suo studio medico. Diventa primario all’Ospedale Vargas di Caracas, e qui resterà per quasi trent’anni, esercita come “Medico dei Poveri”, visita nei reparti, forma generazioni di medici venezuelani, e poi scende nei quartieri intorno a Cotiza, La Pastora e San Josè per visitare gratis a domicilio chi non poteva permettersi neanche di arrivare in ospedale. Porta il termometro, il microscopio, ma anche la spesa a casa del malato, i pazienti lo chiamano semplicemente “El Doctor”.

Durante la “Spagnola”, un’influenza di origine aviaria, che si diffuse in tutto il mondo, tra il 1918 e il 1920, fu la vera prima pandemia globale dell’era moderna, che causò tra i cinquanta e i cento milioni di morti. Hernandez non si chiude in casa, visita decine di case al giorno nei quartieri poveri della città, colpiti dall’epidemia. Su di lui, scriverà così papa Francesco (2013-2025): “…modello di santità impegnata nella difesa della vita, come un buon samaritano, senza escludere nessuno…”. E lo stesso pontefice due giorni prima della sua beatificazione, avvenuta il 30 aprile 2021, nominerà Josè Gregorio Hernandez “Co-Patrono del Ciclo di studi in Scienza della Pace” alla Pontificia Università Lateranense, accanto al Beato Giovanni della Pace (1270-1335). E’ un gesto unico: Hernandez non è un papa, non è un fondatore, è un medico laico. Francesco lo propone come modello di pace per gli studenti universitari.

Il 29 giugno 1919, Hernandez uscendo da una farmacia in Avenida La Pastora a Caracas, dopo aver comprato le medicine per un’anziana paziente che non poteva pagarle, viene investito da una macchina e morirà a cinquanta quattro anni, nell’ospedale di Vargas. Il giorno prima aveva detto: “Offro la mia vita per la pace nel mondo”, proprio lo stesso giorno che si stava firmando il Trattato di pace a Versailles. Al suo funerale Caracas si ferma. Nasce subito la devozione popolare. Il 16 gennaio 1986 Giovanni Paolo II (1978-2005) lo dichiara venerabile, mentre nella chiesa del Collegio La Salle a Caracas, su mandato di Papa Francesco, sarà mons. Aldo Giordano (1945-2021) Nunzio Apostolico in Venezuela a proclamarlo beato il 30 aprile del 2021.

Papa Leone XIV lo iscriverà nell’elenco dei santi il 19 ottobre del 2025 insieme a Maria Carmen Rendiles (1903-1977) i primi due santi venezuelani. San Josè Gregorio Hernandez Cisneros fu una figura importante nella storia della medicina venezuelana e un esempio di altruismo cristiano. Visse in un’epoca di grandi scoperte scientifiche, ma scelse di mettere le proprie conoscenze al servizio soprattutto dei più poveri. Per questo motivo è ricordato ancora oggi come il medico che unì scienza, fede e carità. Egli dimostrò che un microscopio e un rosario possono stare nella stessa tasca, e che la santità, a volte, indossa un camice bianco. Fu scelta per la sua festa la data della sua nascita, il 26 ottobre, in quanto la Chiesa scelse di mantenere vive l’antica tradizione del popolo venezuelano che lo festeggiava il giorno del “ compleanno del Doctor”. Le sue reliquie sono nella chiesa de La Candelaria a Caracas, mentre il suo santuario è a Isnotù, il suo villaggio natale.